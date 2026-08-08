Necaxa vs Pumas Femenil chocan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. El partido es el sábado 8 de agosto a las 19:06 horas por FOX y Tubi.
- Partido: Necaxa vs Pumas Femenil
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX y Tubi.
Necaxa vs Pumas Femenil: A qué hora ver el partido de la Jornada 2
Necaxa vs Pumas Femenil se jugará el sábado 8 de agosto a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.
Necaxa vs Pumas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2?
El Necaxa vs Pumas Femenil, partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, será transmitido por FOX y Tubi.
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- Partido: Necaxa vs Pumas Femenil
- Fase: Jornada 2
- Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA
- Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: FOX y Tubi.
¿Cómo quedaron Necaxa y Pumas en la Jornada 1?
Necaxa y Pumas Femenil perdieron sus respectivos partidos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.
Necaxa cayó como visitante ante Atlante, mientras que Pumas Femenil fue goleado en casa por León.