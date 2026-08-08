Necaxa vs Pumas Femenil chocan en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. El partido es el sábado 8 de agosto a las 19:06 horas por FOX y Tubi.

Partido: Necaxa vs Pumas Femenil

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX y Tubi.

Necaxa vs Pumas Femenil: A qué hora ver el partido de la Jornada 2

Necaxa vs Pumas Femenil se jugará el sábado 8 de agosto a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs Pumas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2?

El Necaxa vs Pumas Femenil, partido de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA, será transmitido por FOX y Tubi.

Partido: Necaxa vs Pumas Femenil

Fase: Jornada 2

Torneo: Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: FOX y Tubi.

León venció a Pumas en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo quedaron Necaxa y Pumas en la Jornada 1?

Necaxa y Pumas Femenil perdieron sus respectivos partidos en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA.

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