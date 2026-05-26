Alejandro Zendejas fue convocado para la Copa Mundial 2026 por la Selección de Estados Unidos, confirmó el Club América.

Zendejas, estrella del América representará la camiseta de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026 a partir del próximo 11 de junio.

Alejandro Zendejas convocado por Estados Unidos

América le desea éxito a Alejandro Zendejas en el Mundial 2026

El Club América le dedicó unas palabras a su futbolista Alejandro Zendejas, a propósito de su convocatoria al Mundial 2026.

“¡Mucho éxito en lo que está por venir, Águila! El momento es ahora". Club América

Zendejas convenció al entrenador de Estados Unidos para llevarlo al Mundial 2026

El nivel de Alejandro Zendejas con el América en la Liga MX es muy alto desde hace varias temporadas, así que era complicado entender por qué no era considerado por la Seleccción de Estados Unidos.

Sin embargo, Zendejas es parte de la lista de 26 jugadores de Estados Unidos para el Mundial 2026, después de haber descartado jugar con México.

La lista confirma la selección de Zendejas, junto con la inclusión de Gio Reyna del Borussia Mönchengladbach y la ausencia de Diego Luna del Real Salt Lake, por quien habría llegado el delantero del América.

Alejandro Zendejas anotó en su partido más reciente con Estados Unidos ante Japón (Jeff Dean / AP)

La actividad de Zendejas con la Selección de Estados Unidos

Cuando Alejandro Zendejas decidió jugar con Estados Unidos, esperaba que su calidad le abriera el camino al combinado de las Barras y las Estrellas, sin embargo no ha tenido la continuidad que hubiera querido rumbo al Mundial 2026.

A los 28 años, Zendejas, quien se olvidó de la Selección Mexicana, estuvo a punto de quedarse fuera del Mundial 2026.

Zendejas es uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX, pero Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos no le dado muchas oportunidades.

A continuación te damos los números de Alejandro Zendejas con la Selección de Estados Unidos en el actual proceso.