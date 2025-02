El periodista César Huerta fue víctima de bullying por parte de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Banco Azteca y otras empresas de Grupo Elektra, luego de que éste difundiera el caso de la demanda que interpuso el empresario contra un grupo de comunicadores afines al partido Morena.

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra César Huerta e hizo comentarios gordofóbicos y discriminatorios sobre el periodista.

Te contamos quién es César Huerta y detalles del periodista que sufrió bullying de Salinas Pliego, tales como:

¿Quién es César Huerta?

Originario de Guadalajara, Jalisco, César Huerta es un periodista que actualmente se desempeña como director de la revista Polemón, medio afín al partido Morena.

De acuerdo con descripciones de sus perfiles de redes sociales, César Huerta se describe como “antineoliberal” y aficionado al Atlas FC del futbol mexicano, motivo por el cual se autodenomina “Zorro Tapatío”.

Además de que sus temas de interés son los movimientos sociales, los derechos humanos y la investigación del futbol desde una perspectiva social.

César Huerta, periodista (Especial)

¿Qué edad tiene César Huerta?

No es pública la edad de César Huerta.

¿Quién es la esposa de César Huerta?

A la fecha, el periodista César Huerta no ha hecho público si tiene alguna relación sentimental o si está casado.

¿Qué signo zodiacal es César Huerta?

El periodista César Huerta no ha publicado cuál es su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene César Huerta?

La información personal de César Huerta permanece privada, de modo que no es público si tiene hijos.

¿Qué estudió César Huerta?

De acuerdo con el sitio web de la revista Polemón, César Huerta actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en Antropología.

No obstante, no especifica en qué institución se encuentra cursando sus estudios profesionales o si éstos ya han sido concluidos.

César Huerta, periodista (Especial)

¿En qué ha trabajado César Huerta?

Sobre la trayectoria profesional de César Huerta solamente se conoce que ha sido colaborador de la revista Polemón y que actualmente es el director de ese medio de comunicación.

También se sabe que redactó contenidos para un blog llamado ‘Hoy México’ desde 2009.

Periodista César Huerta sufrió bullying de Ricardo Salinas Pliego

Luego de que César Huerta denunció en la ‘Mañanera del Pueblo’ de Claudia Sheinbaum la demanda que interpuso Banco Azteca en contra de un grupo de periodistas por supuestos daños a casi un millón de cuentas de la institución, Ricardo Salinas Pliego lo tundió el redes sociales.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, César Huerta expuso que la demanda de Banco Azteca fue presentada ante un juez civil en Jalisco y señaló que la empresa de Salinas Pliego acusa que publicaciones de periodistas y youtubers en la red social X en la que hacen referencia a una supuesta quiebra provocaron que la institución financiera perdiera “millones de dólares”.

En respuesta, Salinas Pliego se lanzó contra al aspecto físico de Huerta y de su forma de hablar .

“Oiga pero no se vale burlarse del gordo gangoso tonto, yo normalmente fuera lo primero que hiciera pero se nota que está enfermito, por eso no me rio de que habla como pendejo, ni del tamaño de su humanidad. Pobrecito y pobrecita su mamita que lo ve todos los días y sabe que ella lo parió”, escribió el empresario dueño de Banco Azteca.

Por su parte, César Huerta reaccionó al bullying del empresario y señaló que los insultos de Salinas Pliego se deben a su enojo por su intervención en la conferencia de Sheinbaum.

Destacó que Salinas Pliego no tiene argumentos en su contra y que se limita a recurrir a insultos en su contra. Así como que con sus dichos sólo demuestra su “odio a la libertad de expresión”.

“Se enojó Salinas Pliego por mi intervención en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Me alegra que no tenga argumentos en mi contra y solo pueda recurrir a insultos sobre mi aspecto y mi forma de hablar.Sólo demuestra su bajeza y su odio a la libertad de expresión”, respondió el periodista.