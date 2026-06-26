Daniela Basso es una actriz, conductora y creadora de contenido mexicana con una trayectoria en la televisión, el teatro musical y los medios digitales. También es conocida por ser la esposa del futbolista mexicano Raúl Jiménez.

Durante el Mundial de 2026, Daniela Basso denunció públicamente un acto de violencia ocurrido al término del partido entre México y República Checa.

A través de sus redes sociales informó que un familiar del seleccionado mexicano Luis Chávez resultó lesionado luego de ser impactado por un vaso lanzado desde las tribunas del Estadio Ciudad de México, por lo que pidió reforzar las medidas de seguridad y sancionar a los responsables.

¿Quién es Daniela Basso?

Daniela María Basso es una actriz y conductora mexicana que ha desarrollado su carrera en televisión, teatro musical y plataformas digitales.

Inició su trayectoria artística en producciones de Televisa, participando en telenovelas, series y programas unitarios que le permitieron consolidarse dentro de la industria del entretenimiento.

Además de su carrera artística, es ampliamente conocida por su relación con Raúl Jiménez, a quien ha acompañado durante distintos momentos de su trayectoria deportiva, incluido el proceso de recuperación tras la lesión craneal que sufrió en 2020.

¿Qué edad tiene Daniela Basso?

Daniela María Basso nació el 23 de junio de 1989, por lo que en 2026 tiene 37 años.

¿Quién es el esposo de Daniela Basso?

Sí. Daniela Basso está casada con el futbolista mexicano Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana.

La pareja inició su relación después de conocerse mediante redes sociales y actualmente forma una de las familias más conocidas del futbol mexicano.

Daniela Basso, actriz, conductora y esposa del futbolista Raúl Jiménez. (@Danielabassom/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Daniela Basso?

Daniela Basso es del signo Cáncer, perteneciente al elemento agua. Este signo suele asociarse con la empatía, la sensibilidad, la protección hacia la familia y la lealtad.

¿Daniela Basso tiene hijos?

Sí. Daniela Basso y Raúl Jiménez tienen dos hijos.

Daniela Basso, actriz, conductora y esposa del futbolista Raúl Jiménez. (@Danielabassom/Instagram)

¿Qué estudió Daniela Basso?

La formación de Daniela Basso está enfocada en las artes escénicas y el entretenimiento.

Estudió actuación y conducción en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Complementó su preparación con estudios de ballet, jazz y canto, especializándose en teatro musical.

¿En qué ha trabajado Daniela Basso?

Daniela Basso ha construido una carrera en la actuación, la conducción y la creación de contenido digital.