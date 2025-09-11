Henry Martín está listo para volver a las convocatorias con América para juegos oficiales y el primero será el Clásico Nacional de este fin de semana en contra de Chivas, equipo al que le advirtió, no serán un escalón para que puedan resurgir en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Justo, sí, eso es lo que hablábamos hace un momento. Nosotros no vamos a ser el equipo que los levante, al contrario, es nuestro archirrival y bueno, lo siento, dentro de la cancha nosotros, y sea Chivas, sea Pumas, sea Cruz Azul, o sea el equipo que sea, nosotros salimos a ganar, salimos a proponer y sabemos que Chivas a pesar de que está en ese lugar, no está jugando mal”, dijo Henry Martín, quien, a pesar de todo, se refirió a Guadalajara como un equipo aguerrido.

“Son un equipo muy aguerrido, corren todo el juego, juegan mucho contra golpe, tienen mucha posesión de pelota, pero nosotros tenemos que contrarrestar esto y seguir en ese camino de victorias que es lo que más queremos”, expresó el delantero de América previo al Clásico.

Henry Martín sufrió por las lesiones en América

Por otra parte, Henry Martín habló de cómo se sintió los últimos meses por las lesiones que le impidieron tener regularidad.

“Es durísimo, te pega en lo anímico, en lo emocional, te desespera. Yo no podía entender qué me estaba pasando porque no era solo una lesión, me recuperaba de una, regresaba a un entramiento, me daban un pelotazo en la cabeza, me lastimaba la rodilla. ¿Qué me pasa? No puedo entender”, compartió Henry Martín sobre sus lesiones en América.

Aunado a esto, La Bomba confesó que estuvo a punto de someterse a una operación por el tendón de Aquiles, pero logró evitarla y jugó en condiciones delicadas, lo que derivó en lesiones musculares en otras zonas.

“Desde diciembre, el año pasado para acá, he venido jugando con lesiones, apresurándome de lesiones para poder estar. Estuve a punto de operarme el tendón de Aquiles, afortunadamente lo logré brincar, pero obviamente estuve jugando seis meses con el tendón de Aquiles a punto de romperse. Eso no lo saben, pero te recargas otras zonas y eso te genera muchas molestias”, expresó.

Henry Martín va por la titularidad en América

Lo que tiene claro Henry Martín es que ahora que ha superado las lesiones que lo aquejaron en el pasado reciente, quiere volver a ser el centro titular de América, puesto que deberá pelear con hombres como Rodrigo Aguirre y la Pantera Zúñiga.

“Bueno, eso creo que se lo deberían preguntar a André porque no soy quien define la alineación, pero por supuesto que me gustaría regresar al cuadro titular, esa es la intención, hoy que estoy sin molestias, mi prioridad es ponerme a punto, ponerme al 100 por ciento; sé que estoy lejos todavía de ello, pero poco a poco, no me quiero desesperar porque ya paré muchísimo como para caer en desesperaciones”, sentenció Henry Martín, capitán de América

De momento, Henry Martín no tiene asegurada la titularidad en el Clásico contra Chivas y será este viernes cuando el técnico André Jardine decida a los jugadores de los cuales echará mano para arrancar frente a Guadalajara.