¿Se terminaron sus días en Chivas? Aunque Chicharito volvió a Guadalajara con el cartel de ídolo y referente, no ha rendido como se esperaba y ya habríamos visto su último partido con el equipo.

A pesar de que Chivas contrató a Chicharito pensando que solucionaría sus problemas en el ataque, el delantero mexicano ha dado más de que hablar por situaciones extracancha y que por lo que ha hecho en el césped.

Sin embargo, pocos pronosticaban que Javier Hernández tendría un paso tan gris en esta segunda etapa con el Rebaño Sagrado y ahora ha trascendido que no volvería a tener actividad con el primer equipo.

Revelan que Chicharito podría no volver a jugar con Chivas

El día de ayer Chivas dio a conocer su convocatoria para el partido ante Xolos de este viernes y nuevamente Chicharito no figura entre los futbolistas de los que dispondrá Gabriel Milito para el juego.

Aunque Chivas no especificó el motivo de su ausencia, esta sería debido a que Chicharito sigue recuperándose de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, pero no hay una fecha para su regreso a las canchas.

El penoso dato que confirma que Chicharito está “retirado” desde hace un año y no se ha dado cuenta (Juan Carlos Ocampo / Mexsport)

Además, de acuerdo a información compartida por Jesús Bernal, periodista de ESPN, no se sabe si el estratega del Rebaño Sagrado contará con Javier Hernández una ves que esté sano.

Es por ello que, entre los problemas por su forma física y sus polémicas extracancha por sus videos sobre “la energía masculina y femenina”, Chicharito Hernández podría haber jugado ya su último partido con los Rojiblancos.

Chicharito no será la única ausencia de Chivas para el partido contra Xolos

Además de la baja de Chicharito, Chivas dio a conocer que tendrá otras dos bajas sensibles para el juego contra Tijuana, pues Gabriel Milito no podrá contar con Alan Pulido ni con José Castillo.

En el caso de Alan Pulido, Chivas reveló que el delantero presentó molestias musculares, por lo que decidieron priorizar su recuperación y lo dejaron fuera de la convocatoria.

Por otro lado, también se supo que José Castillo presentó una lesión muscular en la pantorrilla derecha luego del partido ante Bravos de Juárez el pasado sábado.