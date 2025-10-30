Luego de un inicio irregular, Chivas encontró el rumbo del triunfo de la mano de Gabriel Milito en el Apertura 2025 y al momento, se encuentra en puestos de liguilla directa con 23 unidades, por lo que sólo una tragedia lo alejará del objetivo.

En Chivas quieren sí o sí asistir a la Liguilla sin meterse en problemas. Para cumplir el objetivo deben tener un buen cierre de la fase regular y evitar descuidos que abran la puerta a sus más cercanos perseguidores.

Al momento, Chivas se encuentra en la sexta posición con 23 unidades. El Club Pachuca escolta al Rebaño sólo con un punto de diferencia.

Lo interesante es que el siguiente partido de Chivas será ante Club Pachuca en el Estadio Hidalgo, por lo que los Tuzos podrían arrebatarle el boleto a Liguilla y mandarlos a la zona de Play-In.

¿Qué necesita Chivas para clasificar entre los primeros seis del campeonato?

Para evitar el Play-in y colarse directo a los cuartos de final del Apertura 2025, Chivas debe ganar sus siguientes partidos; el primero será una lucha directa por el boleto.

Si Chivas vence a Pachuca dará un paso clave en sus aspiraciones, pues alcanzaría las 26 unidades y pondría tierra de por medio sobre los Tuzos, Xolos y Juárez FC. Santos Laguna ya ni siquiera lo alcanzaría.

Es decir, Chivas tiene en sus manos la clasificación, un empate apretaría la clasificación y la derrota, lo mandaría al Play-In.

Los últimos dos partidos de Chivas en la Liga MX son ante Pachuca y Rayados de Monterrey.

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Chivas en la Liga MX?

El duelo entre Pachuca y Chivas será clave en las aspiraciones por la clasificación directa a la Liguilla, pues sólo un punto separa a los dos equipos en la tabla general.

De momento, Chivas ocupa el sexto puesto de la clasificación con 23 puntos, mientras que Pachuca es séptimo con 22 unidades, por lo que ganar será clave para ambos clubes, a falta de dos partidos por disputar.

El partido entre Pachuca y Chivas se jugará en el Estadio Hidalgo el domingo 2 de noviembre en punto de las 19:00 horas y se podrá disfrutar a través de Caliente TV y Fox One.