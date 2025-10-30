Pachuca vs Chivas se enfrentan en la Jornada 16 de la Liga MX, y aunque había dudas acerca de si podría verse en TV, te contamos la insólita razón por la que sí tendría transmisión el partido entre los Tuzos y el Rebaño.

La orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, dueño del equipo Pachuca, generó incertidumbre cobre la cobertura televisiva del partido de los Tuzos contra Chivas.

Pachuca vs Chivas sí tendría transmisión de TV en la Jornada 16 de la Liga MX

Las dudas acerca de la transmisión de TV del partido Pachuca vs Chivas parecen haber quedado salvadas, y todo indica que sí podrá ser visto a través de la señal que lo tiene programado.

Pachuca y Chivas se juegan buena parte de su futuro en el partido que sostendrán el domingo 2 de noviembre en la cancha del Estadio Hidalgo, donde ambos quieren acercarse a la calificación directa a la Liguilla.

La insólita razón por la que Pachuca vs Chivas si tendría transmisión de TV

De cara al Pachuca vs Chivas, debemos recordar que Grupo Pachuca se desvinculó por falta de pago de Fox Sports México, y así comenzó a transmitir sus partidos en otra señal.

De acuerdo a información difundida por El Francotirador, el anterior dueño de los derechos de los partidos del Pachuca demandó al club por haber llevado sus transmisiones a otro canal, pero el Grupo Pachuca se amparó.

Así fue como Grupo Pachcua pudo continuar con su nueva estrategia, situación que se mantiene, siendo la insólita razón por la que el Pachuca vs Chivas sí tendría transmisión en la Jornada 16 de la Liga MX.

Pachuca vs Chivas: Canal para ver el partido del Rebaño en la Jornada 16 de Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX One tienen programada la transmisión del partido Pachuca vs Chivas, en el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llegan Pachuca y Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX vs Chivas?

Pachuca empató 2-2 con Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX, y los 22 puntos que suma lo tienen en la séptima posición del Apertura 2025 de cara al partido contra Chivas.

Chivass goleó 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío de la Jornada 15 de la Liga MX, y c23 puntos es el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX, con lo que evitaría jugar el Play-In.