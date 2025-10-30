El Mundial 2026 se encuentra cada vez más cerca y se afinan los últimos detalles de cara a la justa futbolística más importante. En lo que respecta a nuestro país, las tres sedes se han declarado casi listas para recibir la fiesta y en una de ellas, como es Guadalajara, Chicharito Hernández apuntaba a ser el Embajador de la competencia, pero comentarios machistas le quitaron la distinción.

Según la información compartida por Sports Illustrated, el Comité Organizador del Mundial 2026, había tomado en cuenta a Chicharito Hernández para ser el Embajador de Guadalajara para la Copa del Mundo, pero luego de todo el revuelo que se generó por comentarios que fueron considerados machistas, fue rechazado para esa distinción.

El actual jugador de Chivas era uno de los candidatos para la sede de Guadalajara debido a ser el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, así como su destacada carrera futbolística en el plano internacional; sin embargo, sus acciones extra cancha tuvieron como consecuencia el descarte. De tal forma, Chicharito no será Embajador del Mundial 2026.

Los comentarios que impidieron que Chicharito fuera Embajador del Mundial 2026

Hace unos meses, Chicharito hizo unos comentarios en videos publicados en su cuenta de Instagram que fueron calificados de machistas y misóginos. Ahí, el jugador habló de lo que, desde su perspectiva, es el rol de la mujer, así como las energías femeninas. Esto influyó directamente en que lo descartaran como Embajador del Mundial 2026.

Poco después de que Chicharito publicara el video con los comentarios ya mencionados, las críticas en su contra crecieron exponencialmente e incluso, las propias Chivas aseguraron que habría una sanción interna para el delantero por este hecho, por lo que no ser Embajador del Mundial 2026 fue solamente una consecuencia más.

Con el correr de las semanas, Hernández dio su postura respecto a lo sucedido y afirmó que él no buscaba mostrarse como alguien machista.

Los Embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026

Una vez confirmado el hecho de que Chicharito quedó descartado para ser parte de los Embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026, se dio a conocer a los y las deportistas que tendrán el honor de contar con esta distinción para el certamen que se celebrará a partir de junio del año entrante.

Los Embajadores de Guadalajara para el Mundial 2026 serán: Carlos Salcido, Fernando Quirarte, Ramón Morales, Alejandra Orozco y Lorena Ochoa. Cabe destacar que los tres primeros tuvieron la oportunidad de ser partícipes de una Copa del Mundo con la Selección Mexicana en alguna etapa de sus carreras.

De tal forma, Guadalajara tiene listos a sus Embajadores mundialistas, todos con carreras ejemplares dentro y fuera de la cancha, situación que los hizo merecedores de este reconocimiento.