Chivas enfrenta un posible cambio importante en su plantilla, ya que uno de sus delanteros más influyentes podría fichar con otro grande de la Liga MX.

Desde su regreso a Chivas, este delantero no ha respondido a las expectativas y ahora su carrera podría dar un giro e ir a otro equipo de la Liga MX.

Su situación en el Rebaño Sagrado lo ha llevado a quedar fuera de varias convocatorias por decisión técnica, lo que es un claro indicativo que podría no seguir en el próximo torneo.

Chivas enfrentaría un cambio importante en su plantilla, ya que Alan Pulido no continuará en el club tras el final de su contrato en el Apertura 2025, según ha revelado Axel Langle.

En el presente torneo de la Liga MX, Alan Pulido solo ha jugado 5 partidos con Chivas, 2 de ellos como titular, y hasta el momento no ha anotado goles.

Su bajo rendimiento sería uno de los factores para que la directiva del Rebaño Sagrado decidiera no renovar su contrato. Además, Gabriel Milito ha dejado claro que no lo ve como un elemento indispensable.

Sin embargo, Pulido ya tendría el interés de otro grande del futbol mexicano: Pumas, equipo que ha sufrido mucho para encontrar un delantero.

El hecho de que se convierta en agente libre facilitaría las negociaciones con el equipo del Pedregal y podría convertirse en su refuerzo para el Clausura 2026.

