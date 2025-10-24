Rayados es uno de los clubes con más historia en el futbol mexicano, un gigante en la actulidad de la Liga MX, que rinde homenaje a su casa, el Estadio BBVA, con el documental “Orgullo de Acero: El Hogar de los Rayados de Monterrey”.

El documental “Orgullo de Acero: El Hogar de los Rayados de Monterrey”, es una producción que rinde homenaje al Estadio BBVA, considerado el recinto más moderno del futbol en América Latina y sede del próximo Mundial 2026.

Un orgullo de acero a los pies del Cerro de la Silla

El documental “Orgullo de Acero: El Hogar de los Rayados de Monterrey”, inicia con una frase que resume la esencia del gran protagonitas: “A los pies del imponente Cerro de la Silla se levanta una catedral moderna del futbol”.

Un inmueble que rinde tributo cada 15 días a su afición rayado, una de las más fieles en el futbol mexicano.

Una producción visual que ofrece un recorrido por la historia, construcción e impacto del estadio BBVA, inaugurado en 2015 y creado como un símbolo de orgullo regiomontano y de modernidad para la ciudad.

Un documental que fue posible gracias a la visión y liderazgo de FEMSA, que impulsó la creación de un recinto que hoy representa un referente arquitectónico y deportivo.

Un gigante de acero para el futbol de Monterrey

El Estadio BBVA es un estadio con capacidad para más de 53 mil 500 espectadores, y destaca por su diseño metálico inspirado en el acero, material emblemático de Monterrey, y por su integración con el paisaje dominado por el Cerro de la Silla.

En el documental, “Orgullo de Acero: El Hogar de los Rayados de Monterrey” se valora la tecnología y sustentabilidad del estadio, que desde su planeación, incluyó la recuperación del Parque Ecológico Río La Silla.

La casa de Rayados ha sido reconocido con certificaciones LEED Plata (2016) y LEED Oro (2024) por su eficiencia energética y gestión ambiental.

“Los elementos tecnológicos enfocados en la sustentabilidad forman parte de la esencia misma del proyecto”, destacó Alberto Molina, director de Operaciones del Club de Futbol Monterrey.

Testimonios de acero dan forma al dcumental de la casa de Rayados

El documental, “Orgullo de Acero: El Hogar de los Rayados de Monterrey” reúne testimonios de jugadores como Héctor Moreno y Diana Evangelista, así como del presidente del Consejo de Administración del Club, Manuel Filizola.

Además, aparecen trabajadores, historiadores y aficionados. “El legado más importante es demostrar que Monterrey puede organizar un evento de talla mundial”, señaló Filizola.

¿Dónde y cuándo ver el documental “Orgullo de Acero”?

El documental “Orgullo de Acero: El Hogar de los Rayados de Monterrey”, ya puede ser visto.

El estreno del documental fue el 24 de octubre a través de la señal del Canal 5 y el canal oficial de YouTube ClioTV.

También se transmitirá el sábado 25 de octubre a las 22 horas por Foro TV, el domingo 26 a las 12 horas por Foro TV y a las 24 horas por el Canal 2, las Estrellas.