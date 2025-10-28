La Hormiga González se ha convertido en el jugador sensación de Chivas en lo que va del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y en el único atacante mexicano que compite de lleno por el título de goleo individual, toda vez que va una anotación por debajo de los líderes Paulinho y Joao Pedro; sin embargo, su salario todavía no corresponde al de una figura, sino al de un juvenil.

Y es que, según lo publicado por Carlos Ponce, director del Diario Récord, la Hormiga González todavía percibe un salario acorde al de un jugador juvenil, por lo que cobra menos de 50 mil pesos al mes, aunque esto estaría cerca de cambiar debido a que la directiva de Chivas ya planea un nuevo contrato con una mejora de sueldo considerable con miras a emigrar a Europa.

Mientras tanto, el canterano rojiblanco buscará seguir por la misma senda que ha ido en lo que va del semestre, misma que ha sido de mucha ayuda para un Guadalajara que, con los goles de la Hormiga, ha conseguido posicionarse en zona de Liguilla directa.

La razón por la que la Hormiga González apunta a Europa

Si bien, la Hormiga González apenas va consolidándose como jugador de Primera División en el futbol mexicano, la realidad es que en el entorno del jugador tienen plena confianza de que sus actuaciones terminarán por llevarlo al futbol de Europa y la prueba de ello es que se encuentra representado por una de las agencias más importantes del mundo.

En febrero del presente año, la Hormiga González firmó con ROC Nation, una empresa dedicada no solamente al deporte, sino al entretenimiento en general toda vez que en su agenda hay cantantes, pero también futbolistas del nivel de Vinicius Jr, Kevin de Bruyne y el joven Endrick, que consiguieron llevar de Palmeiras a Europa con Real Madrid.

Dicho lo anterior, el alcance y capacidad que esta agencia de representación tiene, prácticamente le garantizaría a la Hormiga el poder abrirse las puertas del viejo continente en caso de lograr mantener el nivel que ha manifestado en lo que va del Apertura 2025.

¡El nuevo killer de Chivas!⚽️



🐐Armando González ocupa el tercer lugar en la tabla de goleo del actual torneo y lidera el ataque del rebaño.



🔝La 'Hormiga' podría ser el primer campeón de goleo de Chivas desde Alan Pulido en 2019.



¿Podrá conseguir la hazaña?#Chivas #Luckia pic.twitter.com/EmoslFS3Bu — LuckiaMexico (@LuckiaMexico) October 28, 2025

Hormiga González habría sido guiado por Chicharito Hernández

Finalmente, la Hormiga González habría sido guiado hasta ahora por la figura de Chicharito Hernández, quien si bien, no ha tenido un destacado regreso a Chivas, habría compartido consejos y experiencia con el actual centro delantero titular tapatío.

Lo reportado en Récord indica que, aunque Chicharito Hernández no se ha mostrado cercano en lo general a los juveniles de Guadalajara, con la Hormiga González si se ha visto más involucrado en lo que respecta a sugerencias para mejorar su desempeño en la cancha.

De tal forma, entre sus goles, sus condiciones como jugador, su entorno y la guía de una figura, Armando González sueña con trascender de lleno con Chivas para luego soñar con la posibilidad de dar el paso a Europa en el futuro cercano.