El próximo enfrentamiento entre CF Pachuca y Chivas en la Liga MX enfrenta dudas sobre su transmisión televisiva debido a los problemas legales de Jesús Martínez.

La orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez por desobediencia de particulares agravado ha generado dudas sobre la cobertura del CF Pachuca vs Chivas.

Este conflicto legal se suma a las tensiones que surgieron tras la ruptura entre Grupo Pachuca, Club León y Fox Sports México, en busca de un acuerdo con Fox de Tubi.

¿Pachuca vs Chivas pasará en TV? Problemas de Jesús Martínez afectarían la transmisión

El CF Pachuca vs Chivas de la Jornada 16 enfrenta incertidumbre televisiva por los problemas legales que involucran a Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.

El duelo entre CF Pachuca y Chivas, programado para el 2 de noviembre en el Estadio Hidalgo, podría verse afectado en su transmisión.

Las medidas precautorias de Fox Sports México buscan impedir transmisiones con terceros, como Tubi, hasta que se resuelva el litigio.

El antecedente más reciente en este conflicto ocurrió en julio con el Pachuca vs Mazatlán, cuando un bloqueo judicial casi impide que los aficionados siguieran el partido por TV o streaming.

El historial reciente también incluye el blackout total del Pachuca vs América el 5 de abril de 2025, donde millones de seguidores en México y Estados Unidos se quedaron sin poder seguir el partido por TV o streaming.

Hasta ahora, la Liga MX no ha informado de manera oficial qué canal transmitirá el próximo Pachuca vs Chivas, por lo que solo queda esperar para que revelen más detalles.

¿Cuándo y a qué hora es el Pachuca vs Chivas?

El duelo entre CF Pachuca y Chivas se jugará el domingo 2 de noviembre de 2025 en el Estadio Hidalgo, con inicio programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Ambos equipos llegan con la posibilidad de asegurar su pase directo a la Liguilla o, en caso contrario, verse obligados a disputar el Play In.