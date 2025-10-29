Si creyeron que la novela entre Grupo Pachuca y Fox Sports había terminado están muy equivocados. El martes 28 de octubre se giró orden de aprehensión contra Jesús Martínez y de inmediato respondió con un amplio comunicado en el que explicó que el causante de todo este caos fue un partido Pachuca vs Mazatlán FC

Un solitario gol al minuto 88 de Luis Quiñones definió el triunfo de Pachuca sobre Mazatlán F.C. del pasado 26 de julio. Quien diría que aquel inofensivo y hasta partido falto de emociones sería el origen de un lío legal que ha estallado con la orden de aprehensión contra Jesús Martínez.

De acuerdo a Grupo Pachuca, los problemas con Grupo Lauman estallaron desde que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs Mazatlán FC.

Pachuca vs Mazatlán FC el partido que detonó la órden de aprehensión contra Jesús Martínez

Luego de que se diera a conocer que se giró orden de aprehensión contra Jesús Martínez por el delito de desobediencia de particulares agravado, Grupo Pachuca respondió con un comunicado en el que explicó lo sucedido y detalló que el origen de todo el lío legal fue un partido Pachuca vs Mazatlán FC.

“Fox Sports inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la CDMX, en el que obtuvo medidas precautorias de manera irregular que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión de terceros”, señaló el comunicado de Grupo Pachuca.

El comunicado indicó que Jesús Martínez y Gerardo Cabrera “fueron citados a comparecer” acusados del delito de desobediencia de particulares “basado en medidas que ya han sido suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto del Distrito de Materia Civil de la Ciudad de México y por el propio juzgado local”.

📄 | COMUNICADO DE PRENSA - GRUPO PACHUCA pic.twitter.com/OdStfsGJFv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2025

Grupo Pachuca presentó una demanda de amparo para evitar que Jesús Martínez pisara prisión

De acuerdo al comunicado de Grupo Pachuca el 3 de octubre pasado, se les notificó a los directivos (Jesús Martínez y Gerardo Cabrera) que serían vinculados a proceso “e indebidamente privados de su libertad y aún peor con la imposición de prisión preventiva justificada”.

“Se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso”.

A pesar del amparo el 27 de octubre, se giró orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.