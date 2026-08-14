El Consejo de la FIFA actúa como el núcleo principal para la toma de decisiones durante los periodos en que el Congreso no está reunido.

Esta entidad gubernamental se integra por un total de 37 directivos, incluyendo a un presidente y varios vicepresidentes elegidos por las asociaciones miembros.

Cada integrante desempeña sus funciones por un periodo de cuatro años, con un límite estricto de tres mandatos en total.

¿Quiénes integran el Consejo de la FIFA?

El Consejo de la FIFA está integrado por un total de 37 miembros, quienes deben pasar un control de integridad antes de su elección.

FIFA (OZAN KOSE / AFP)

La composición del Consejo de la FIFA se divide de la siguiente manera:

Un presidente: Elegido por el Congreso de la FIFA.

Ocho vicepresidentes: Designados por las confederaciones continentales.

28 miembros: Elegidos por las asociaciones miembro de sus respectivas confederaciones

Cada una de las seis confederaciones debe contar obligatoriamente con al menos una representante femenina en el Consejo.

Tanto el presidente como los miembros pueden permanecer en sus cargos por un máximo de tres mandatos de cuatro años cada uno (sean o no consecutivos).

Los 36 puestos (excluyendo al presidente) se distribuyen proporcionalmente entre las seis confederaciones continentales:

AFC (Asia): 1 vicepresidente y 6 miembros.

UEFA (Europa): 3 vicepresidentes y 6 miembros.

CAF (África): 1 vicepresidente y 6 miembros.

CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe): 1 vicepresidente y 4 miembros.

CONMEBOL (Sudamérica): 1 vicepresidente y 4 miembros.

OFC (Oceanía): 1 vicepresidente y 2 miembros

Integrantes actuales del Consejo de la FIFA

Presidente: Gianni Infantino (Suiza / Italia / Líbano).

Vicepresidentes:

Secretaría General: Mattias Grafström (Suecia/Países Bajos)

(FAZRY ISMAIL / EFE)

Miembros del Consejo

Estos representantes son elegidos por sus respectivas confederaciones:

AFC (Asia)

Kohzo Tashima (Japón). Mariano Araneta (Filipinas). Hamidin Bin Haji Mohd Amin (Malasia). Jeque Hamad Khalifa Al Thani (Catar). Yasser Almisehal (Arabia Saudí). Kanya Keomany (Laos).

UEFA (Europa)

Dejan Savićević (Montenegro). Georgios Koumas (Chipre). Răzvan Burleanu (Rumanía). Bernd Neuendorf (Alemania). Pascale Van Damme (Bélgica). Evelina Christillin (Italia).

CAF (África)

Hany Abo Rida (Egipto). Fouzi Lekjaa (Marruecos). Hamidou Djibrilla (Níger). Souleiman Hassan Waberi (Yibuti). Ahmed Yahya (Mauritania). Kanizat Ibrahim (Comoras).

CONCACAF

Sonia Fulford (Islas Turcas y Caicos). Rodolfo Villalobos (Costa Rica). Cindy Cone (Estados Unidos). Randy Harris (Barbados).

CONMEBOL

Maria Sol Muñoz (Ecuador). Ramón Jesurún (Colombia). Ignacio Alonso (Uruguay). Claudio Tapia (Argentina).

OFC (Oceanía)

Johanna Wood (Nueva Zelanda). Rajesh Patel (Fiyi)