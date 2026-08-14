Lambert Maltock, nacido el 15 de mayo de 1956 en Vanuatu, es presidente de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) y vicepresidente del Consejo de la FIFA.

Con más de 35 años de trayectoria en la administración deportiva, ha impulsado proyectos clave como la creación de la OFC Pro League y la obtención de un cupo directo para Oceanía en el Mundial 2026.

Bajo su liderazgo también se construyó el Freshwater Stadium y se consolidó la Academia Teouma, pilares del desarrollo futbolístico en la región.

Lambert Maltock, presidente de la OFC (@ofcfootball / Instagram )

¿Quién es Lambert Maltock, presidente de la OFC?

Lambert Maltock nació el 15 de mayo de 1956 y es un destacado dirigente de futbol de Vanuatu que actualmente ocupa los cargos de presidente de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) y vicepresidente del Consejo de la FIFA.

A lo largo de su trayectoria, Lambert Maltock ha trabajado para mejorar las oportunidades competitivas para los futbolistas de las naciones del Pacífico.

¿Cuántos años tiene Lambert Maltock, presidente de la OFC?

Lambert Maltock tiene 70 años de edad.

¿Quién es la esposa de Lambert Maltock, presidente de la OFC?

No hay información pública sobre la esposa de Lambert Maltock.

¿Qué signo zodiacal es Lambert Maltock, presidente de la OFC?

Lambert Maltock es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Lambert Maltock, presidente de la OFC?

Lambert Maltock mantiene su vida privada alejada del ojo público, por lo que no se tiene registro público sobre sus hijos.

Lambert Maltock, presidente de la OFC (@ofcfootball / Instagram )

¿Qué estudió Lambert Maltock, presidente de la OFC?

Lambert Maltock realizó sus estudios profesionales en el extranjero, específicamente en Filipinas, Nueva Zelanda y Fiyi.

¿En qué ha trabajado Lambert Maltock, presidente de la OFC?

En el ámbito deportivo, fue un atleta polifacético: alcanzó el grado de cinturón negro en karate y fue un exitoso jugador de futbol, ganando cuatro títulos de liga con el club Jeunesse Sportive Maka FC en la década de 1980 antes de pasar a roles de entrenador y coordinador.

Antes de dedicarse plenamente a la administración deportiva, Maltock tuvo una carrera en la función pública en la provincia de Malampa, donde trabajó como Jefe de la Oficina de Trabajo y Secretario General Adjunto del gobierno provincial.

Lambert Maltock posee una trayectoria de más de 35 años dedicada a la administración del futbol en el Pacífico:

Federación de Fútbol de Vanuatu (VFF): Se desempeña como presidente de la federación de su país natal de forma ininterrumpida desde el año 2008. Antes de alcanzar la presidencia, fue Secretario General en 2001 y Vicepresidente en 2006, periodo en el que ayudó a estabilizar financieramente a la organización. Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC): Fue elegido presidente interino en junio de 2018 y asumió el cargo de forma permanente en marzo de 2019, convirtiéndose en el primer ni-vanuatu en liderar la confederación. En 2023, fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años. FIFA: Al liderar la confederación regional, ocupa una de las vicepresidencias del Consejo de la FIFA y ha sido miembro de su Comité de Desarrollo.

Bajo su liderazgo, se han implementado cambios estructurales significativos para el futbol en Oceanía:

OFC Pro League: Es el principal impulsor de la creación de la primera liga de clubes completamente profesional en la historia de la confederación, un proyecto diseñado para elevar el nivel competitivo de la región.

Acceso al Mundial: Lideró la gestión para asegurar que Oceanía cuente con un cupo directo garantizado para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Infraestructura y Desarrollo: Supervisó la construcción del Freshwater Stadium en Vanuatu, un estadio financiado por la FIFA y diseñado para ser resiliente ante desastres climáticos como los ciclones. Además, impulsó la creación de la Academia Teouma, cuyo éxito se reflejó cuando Vanuatu clasificó a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en 2016.