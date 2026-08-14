El Atlante informó la salida del portero colombiano David Ospina, quien no pudo debutar en la Liga MX debido a una lesión en el codo derecho.

Tras 22 días en el club, ambas partes acordaron finalizar el vínculo, y el Atlante agradeció su profesionalismo en este breve paso por el “Equipo del Pueblo”.

Ante la baja, Miguel Herrera sumó a Jordan García, arquero colombiano de 21 años procedente de León, quien competirá por la titularidad con el mexicano Óscar Jiménez.

Comunicado del Atlante sobre salida de Davis Ospina (@Atlante)

El Atlante agradece a David Ospina por haber estado en el club

El Atlante informó que la decisión de la salida de David Ospina del equipo fue tomada de común acuerdo con el portero colombiano, tras lo cual se determinó finalizar su vínculo con la institución.

“La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución Azulgrana” Atlante

El Atlante, que juega su temporada de regreso en la Liga MX, agradeció a David Ospina por su disposición y profesionalismo durante el breve periodo en el llamado “Equipo del Pueblo”, y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos.

El ex americanista Oscar Jiménez es el portero titular del Atlante (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Quién será el portero titular del Atlante?

Ante la inminente baja de David Ospina, Miguel Herrera, entrenador del Atlante contrataron a Jordan García, otro portero colombiano de 21 años que llega a préstamo por un año procedente de León.

Jordan García se une al portero mexicano Óscar Jiménez, quien ha sido el titular en la Liga MX y la Leagues Cup 2026