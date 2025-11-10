Cuando José Juan Macías comenzaba a tomar protagonismo en Pumas, la mala suerte lo vuelve a acompañar, pues se ha confirmado que su jugada accidental contra Cruz Azul, le ha resultado en una rotura de ligamentos.
Pumas confirmó la mala noticia de José Juan Macías: "Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial“.
Se espera que su regreso sea en 9 meses, sin embargo, este tipo de problema no tiene un tiempo definido. Con el historial que tiene el delantero, puede llegar hasta a 11 meses.
Noticia en desarrollo, en breve más información