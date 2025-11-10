Cuando José Juan Macías comenzaba a tomar protagonismo en Pumas, la mala suerte lo vuelve a acompañar, pues se ha confirmado que su jugada accidental contra Cruz Azul, le ha resultado en una rotura de ligamentos.

Pumas confirmó la mala noticia de José Juan Macías: "Después de efectuarse las evaluaciones médicas respectivas, el jugador presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial“.

Se espera que su regreso sea en 9 meses, sin embargo, este tipo de problema no tiene un tiempo definido. Con el historial que tiene el delantero, puede llegar hasta a 11 meses.

Me da coraje que le haya vuelto a pasar esto a JJ Macías.



A reserva de lo que digan los médicos, parece que su rodilla está hecha pomada.



Valoro su resiliencia por querer recuperar su carrera, pero esto es ya la vida hablándole que vaya por otro ladopic.twitter.com/eA2SOwvMz2 — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) November 9, 2025

