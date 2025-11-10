¡Sacudida de los Tuzos! Previo al partido de play-in en la Liga MX, la directiva de Pachuca habría decidido cesar a Jaime Lozano de su cargo como entrenador del equipo tras un Apertura 2025 desastroso.

Pachuca logró meterse como noveno a la fase final de la Liga MX pero en su último partido de torneo regular perdió 1-0 contra Santos Laguna, este resultado habría generado dudas en las entrañas del equipo de cara al Play-in.

Ahora a tan solo unas horas de que se confirmaran los días y horarios para el repechaje del Apertura 2025 y aprovechando la pausa por fecha FIFA, la directiva hidalguense decidió hacer un cambio en el banquillo.

Jaime Lozano es despedido a días de disputar el Play-in de la Liga MX

La Liga MX no deja de sorprendernos ya que hace unos minutos se dio a conocer, por distintas fuentes que cubren al Pachuca, que Jaime Lozano ya no será director técnico del equipo, decisión que tomaron previo al Play-in.

Aún se desconoce los motivos exactos que llevaron a la directiva hidalguense de tomar tan apresurada decisión ya que los Tuzos siguen con vida en el torneo y en unos días encararán un partido que definirá su continuidad en el Apertura 2025.

Lozano asumió la dirección técnica del Pachuca a finales de mayo de este año y tenía contrato hasta el verano de 2026, pero los directivos de la Bella Airosa han decidido terminar anticipadamente su relación laboral.

📋 | COMUNICADO DE PRENSA: Jaime Lozano. pic.twitter.com/VvTn7fLbqN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 10, 2025

Los números de Jaime Lozano en su segunda etapa con Pachuca

Jaime Lozano llegó para dirigir por segunda vez en su carrera como entrenador al Pachuca el 29 de mayo de 2025 ante la sorpresiva salida de Guillermo Almada y su primer reto fue el Mundial de Clubes.

En el torneo de la FIFA dio una de las peores exhibiciones al quedarse en fase de grupos y no sumar ningún punto, después su andar continuó en el Apertura 2025 donde dejó un balance de 6 partidos ganados, 4 empatados y 7 perdidos.

En la Leagues Cup 2025 se metió a los cuartos de final luego de sumar dos victorias en la fase de grupos pero en la fase de eliminación directa cayó 2-1 ante La Galaxy.

Números de Jaime Lozano con Pachuca: