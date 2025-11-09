La peor noticia se acaba de confirmar en Cruz Azul. Y es que la fractura de Kevin Mier es un hecho luego de que recibiera una dura entrada por parte de Adalberto Carrasquilla en el primer tiempo del juego donde los Cementeros perdieron por marcador de 2-3 en contra de Pumas y que les costó el liderato general del Apertura 2025; además, es un hecho que el colombiano se perderá la Copa Intercontinental.

Fue este domingo 9 de noviembre cuando se confirmó la fractura sufrida por Kevin Mier luego de los estudios médicos correspondientes y a falta de un parte médico oficial por parte de Cruz Azul, es un hecho que ya perderá la Liguilla por el título del Apertura 2025, además de la Copa Intercontinental; en lo que respecta a la Selección de Colombia, sus siguientes llamados podrían estar en riesgo, lo que influiría negativamente a meses del Mundial.

En estos momentos, al interior de Cruz Azul deliberarán en conjunto con Kevin Mier el tratamiento a seguir y decidir si se someterá a una cirugía a raíz de esta fractura de tibia o si bien, llevan un tratamiento con yeso en la pierna afectada hasta que el hueso solde. Se espera que esa confirmación llegue en las siguientes horas.

Cruz Azul pedirá la inhabilitación de Carrasquilla

Lo que se había advertido desde minutos después de la lesión de Kevin Mier, parece que se volverá oficial. Y es que diferentes reportes apuntan a que Cruz Azul pedirá la inhabilitación de Carrasquilla debido a la fractura de su portero toda vez que esta surgió de la entrada que el mediocampista panameño cometió sobre él.

Hasta el momento, todavía no hay una solicitud formal de Cruz Azul ante la Liga MX por la inhabilitación de Carrasquilla, pero es un hecho que esta será pedida y podría ejecutarse por el tiempo que el portero celeste tarde en recuperarse, el cual, hasta ahora, no ha sido confirmado por la institución cementera.

De ser aprobada la solicitud de inhabilitación de Cruz Azul, Pumas recibiría un golpe sensible debido a que perdería al Coco para el Play In en donde buscarán conseguir un boleto para la Liguilla por el título del Apertura 2025.

🧤 🧤 🇨🇴 🇨🇴 🚑 🚑



Se confirma la fractura de tibia de Kevin Mier…



En próximos días se determinará si se opera o su recuperación es más conservadora (yeso)



Cruz Azul buscaría inhabilitación de Carrasquilla



Pronta recuperación para el colombiano pic.twitter.com/yLo29e1N5D — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) November 9, 2025

Efraín Juárez y su crítica por intenciones de Cruz Azul con Carrasquilla

Si bien, no es un hecho la inhabilitación de Carrasquilla por la fractura de Kevin Mier, Efraín Juárez fue consultado por las intenciones de Cruz Azul de proceder en contra de su jugador y lanzó una fuerte crítica por este hecho.

“Nosotros podríamos solicitar inhabilitación al que le cayó encima a José Juan Macías (José Paradela). Que se dejen de joder, es futbol”, dijo Efraín Juárez sobre la posibilidad de que Cruz Azul busque inhabilitar a Carrasquilla en la mesa luego de perder a su portero para la fase final.

Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial de las partes involucradas y se confirme si Pumas podrá o no contar con Adalberto Carrasquilla en los juegos de Play In.