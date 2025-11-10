El Real Madrid podría dejar ir a Vinicius Jr, sin embargo, el equipo merengue tiene claro que no se quedaría con las manos vacías y pedirán una jugosa cantidad por el brasileño.

No es un secreto que las fricciones entre Vinicius Jr y el Real Madrid han crecido con la llegada de Xabi Alonso, por lo que no es seguro que el futbolista se quede en el equipo.

Es por ello que el equipo español ha decidido fijar una cantidad para que, en caso de que exista algún club interesado, puedan fichar a la estrella brasileña.

Revelan la millonaria cifra que el Real Madrid pediría por Vinicius Jr

De acuerdo con información de Sacha Tavolieri, el Real Madrid ha fijado una millonaria cifra en caso de que algún otro club quiere hacerse de los servicios de Vinicius Jr.

Según la misma fuente, la cantidad a pagar al Real Madrid sería de 150 millones de euros, es decir, 3.1 mil millones de pesos mexicanos por el fichaje de Vinicius Jr.

“Muy difícil imaginar a Vinícius todavía en Madrid la próxima temporada”, han comentado algunas fuentes cercanas al entorno merengue tras las fuertes tensiones entre Xabi Alonso y el futbolista brasileño.

Aunado a ellos, se ha revelado que ha habido una ruptura en las negociaciones para una renovación, por lo que su salida se ve muy probable para el verano del 2026.

Entre los que podrían estar interesados en fichar a Vini estarían equipos de la Liga de Arabia Saudita, aunque también podrían entrar en la lucha clubes de la Premier League.

Vinicius Jr, con el Real Madrid (Manu Fernandez)

¿Hasta cuándo tiene contrato Vinicius Jr con el Real Madrid?

De acuerdo con Transfermarkt, Vinicius Jr tiene contrato con el Real Madrid hasta el verano del 2027 y el brasileño no tiene planeado firmar una renovación.

En caso de que el Real Madrid quiera recibir ganancias por Vinicius Jr, una de sus últimas oportunidades para concretar una venta sería el verano del 2026.

Si no pueden cerrar esta negociación, el futbolista brasileño se podría marchar como agente libre a otro club y sin dejarle un solo euro en el bolsillo al equipo español.