Mary Victoria “Tori” Penso es una árbitra de fútbol estadounidense e integrante del panel internacional de la FIFA desde 2021. Actualmente es una de las colegiadas más reconocidas del arbitraje mundial y forma parte del grupo de árbitros seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hizo historia al convertirse en la segunda mujer en arbitrar un partido de una Copa del Mundo masculina. La estadounidense dirigió el encuentro entre República Checa y Sudáfrica durante la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Quién es Tori Penso?

Tori Penso es una árbitra profesional estadounidense reconocida por romper barreras dentro del arbitraje internacional. Su carrera ha estado marcada por diversos hitos en la Major League Soccer (MLS), la Concacaf y la FIFA.

Entre sus logros más importantes destacan haber sido la primera mujer en arbitrar un partido de la MLS en más de dos décadas, liderar una terna arbitral completamente femenina en competencias masculinas de Concacaf y dirigir la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 entre España e Inglaterra.

En 2026 se convirtió además en la segunda mujer en arbitrar un encuentro de una Copa del Mundo masculina.

Tori Penso, la árbitra estadounidense que hizo historia al dirigir un partido del Mundial 2026. (tori.penso/Instagram)

¿Qué edad tiene Tori Penso?

Mary Victoria “Tori” Penso nació el 8 de julio de 1986 en Stuart, Florida, Estados Unidos. En 2026 tiene 39 años de edad.

¿Tori Penso tiene pareja?

Sí. Tori Penso está casada con Chris Penso, quien también desarrolla una carrera profesional como árbitro de fútbol en Estados Unidos.

Ambos han compartido una trayectoria vinculada al arbitraje profesional y son considerados una de las parejas más conocidas dentro del futbol estadounidense.

¿Qué signo zodiacal es Tori Penso?

Tori Penso nació el 8 de julio de 1986, por lo que pertenece al signo Cáncer. Este signo de agua suele asociarse con características como la sensibilidad, la perseverancia, la intuición y una fuerte capacidad de compromiso.

¿Tori Penso tiene hijos?

Sí. Tori Penso y su esposo Chris Penso tienen tres hijas.

La árbitra ha mencionado en diversas ocasiones el desafío de equilibrar su carrera internacional con la vida familiar, convirtiéndose en un referente para mujeres que buscan desarrollarse profesionalmente en el deporte.

¿Qué estudió Tori Penso?

Tori Penso cuenta con formación académica en áreas relacionadas con los negocios y la administración. Se graduó en Marketing Digital por la Universidad Estatal de Florida en 2008 y posteriormente obtuvo una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Case Western Reserve en 2015.

Además de su preparación universitaria, cuenta con certificaciones dentro del arbitraje profesional otorgadas por la Federación de Futbol de Estados Unidos y ha participado como instructora y mentora de nuevos árbitros.

¿En qué ha trabajado Tori Penso?

Tori Penso es conocida por su trayectoria como árbitra profesional y por convertirse en una de las mujeres más influyentes en la historia del arbitraje de la Concacaf y de la FIFA.