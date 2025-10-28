Este lunes 27 de octubre se retomaron las acciones de la Serie Mundial 2025 con el Juego 3 entre Dodgers y Blue Jays, donde Shohei Ohtani empató un récord que no se veía en las Grandes Ligas desde 1906.

El astro japonés no se cansa de seguir haciendo historia en las Grandes Ligas y en esta postemporada está consiguiendo números de videojuego que lo catapultan como el mejor beisbolista de la historia.

En el Juego 3 de la Serie Mundial 2025, Ohtani conectó conectó dos jonrones y dos dobles, con lo que empató un récord de Grandes Ligas que le pertenecía a Frank Isbell desde hace 119 años, te contamos de qué se trata.

Shohei Ohtani consigue récord en Serie Mundial de Grandes Ligas que no se veía desde 1906

El nombre de Shohei Ohtani se sigue asociando con hazañas históricas en las Grandes Ligas, el japonés firmó otra gran actuación con los Dodgers en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 ante Blue Jays.

Con sus dos jonrones y sus dos dobles en el Juego 3 de Dodgers vs Blue Jays, Shohei Othani se convirtió en el primer jugador con más extrabases en un partido de Serie Mundial, con cuatro que consiguió este lunes.

Solo otro jugador en la historia de las Grandes Ligas lo había logrado cuatro extrabases en un juego de la Serie Mundial, Frank Isbell que bateó cuatro dobles para Chicago White Sox en el Juego 5 en 1906 contra los Chicago Cubs.

Shohei Ohtani iguala récord de jonrones de Dodgers en playoffs

Cuando parece que Shohei Ohtani ya ha hecho todo, el japonés siempre vuelve a sorprender y esta vez con sus dos jonrones en el Juego 3 de la Serie Mundial iguala el récord de cuadrangulares de Dodgers en playoffs.

Con esos dos jonrones, Ohtani llegó a la cuenta de ocho en los presentes playoffs de la MLB, y empató la marca de Corey Seager en 2020 quien tenía el mayor récord de jonrones por un jugador de los Dodgers en una misma postemporada.

Shohei está programado para lanzar en el cuarto juego de la Serie Mundial 2025 que se jugará el día de mañana martes 28 de octubre a las 6pm, tiempo del centro de México.