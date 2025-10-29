Blue Jays vs Dodgers continúan con las acciones de la Serie Mundial de Grandes Ligas con el Juego 5; te damos la hora y canal para ver el playball en el Dodger Stadium, el miércoles 29 de octubre.

Tras los dos primeros duelos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas celebrados en Toronto, los Dodgers han recibido en los juegos 3, 4 y ahora el 5 a los Blue Jays de Alejandro Kirk.

Blue Jays vs Dodgers: Hora para ver el Juego 5 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

El playball del Juego 5 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Blue Jays vs Dodgers, se cantará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, con el mexicano Alejandro Kirk sendo parte de la novena visitante.

Blue Jays vs Dodgers: Canal para ver el Juego 5 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

Las señales de ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen transmiten la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Blue Jays vs Dodgers, misma que continuará con el Juego 5.

Evento: Serie Mundial de las Grandes Ligas

Fase: Juego 5 de la Serie Mundial

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dodger Stadium

Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX y Caliente TV

Blue Jays vs Dodgers: ¿Cómo quedó el Juego 4 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Dodgers vs Blue Jays se enfrentaron el martes 28 de octubre en el Juego 4 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, duelo celebrado en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

La serie se trasladó a Los Ángeles para los Juegos 3 (27 de octubre), 4 (28 de octubre) y el 5 (29 de octubre).

El Juego 3 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas fue histórico, ya que se definió después de 18 entradas gracias a cuadrangular de Fredie Freeman, en el cierre de citado episodio.

Es decir, se jugó el equivalente a dos partidos para que los Dodgers tomaran ventaja de 2-1 en la Serie Mundial 2025.

El Juego 6 se jugaría en Halloween, de regreso en Toronto, y el Juego 7, el 1 de noviembre.

¿Quién es favorito para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Los Ángeles Dodgers siguen siendo favoritos para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas, sobre los Toronto Blue Jays, en un compromiso que se definirá cuando una de las novenas gane 4 de 7 duelos posibles.

Dodgers tiene la mira puesta en su novena corona y en convertirse en el primer equipo desde los Yankees en 1998, 1999 y 2000, en ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

La Serie Mundial 2025 será inédita, y los Blue Jays no habían llegado a esta fase desde que se coronaron en años consecutivos en 1992 (ante los Bravos) y 1993 (ante los Filis).