Fernando Valenzuela es considerado una leyenda del béisbol y por supuesto de Los Angeles Dodgers, por lo que a un año de su partida, el equipo le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La cuenta en español de Los Dodgers recordó a Fernando Valenzuela con unas emotivas palabras y demostrando que nunca será olvidado por la fanaticada y el mundo del béisbol.

“Nunca te olvidaremos, ‘Toro’. Un día como hoy hace un año, falleció el legendario Fernando Valenzuela”, escribió la cuenta en español de Los Dodgers en X.

Nunca te olvidaremos, Toro. 💙



Un día como hoy hace un año, falleció el legendario Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/3aY1xrIUyL — Los Dodgers (@LosDodgers) October 22, 2025

Nunca te olvidaremos, Toro: Dodgers recuerdan a Fernando Valenzuela a un año de su partida

Por su parte, la cuenta de Los Dodgers en inglés también recordó a Fernando Valenzuela a un año de su partida, por lo que también le dedicaron unas emotivas palabras en redes sociales.

“Un año sin ti. Siempre pensando en ti, 34”, se lee en la publicación de Los Dodgers en la cuenta en inglés, recordando a Fernando Valenzuela, quien murió el 22 de octubre de 2024 a los 63 años de edad.

One year without you. Always thinking of you, 34. 💙 pic.twitter.com/V7Sh34p6PG — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 22, 2025

Fernando Valenzuela es recordado en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) como el primer jugador en ganar los premios Cy Young y Novato del Año en una misma temporada, en 1981, además de conseguir dos Series Mundiales y ser elegido seis veces consecutivas al Juego de Estrellas de las Mayores.

Cabe mencionar que en 2024, unos días después de su muerte, Los Dodgers disputaron la Serie Mundial y se coronaron tras vencer a los Yankees de Nueva York, por lo que ahora los californianos buscarán el bicampeonato a partir de este viernes cuando se midan a los Blue Jays de Toronto.

¿De qué murió Fernando Valenzuela?

Fernando Valenzuela murió el 22 de octubre de 2024 a los 63 años de edad luego de haber sido hospitalizado por graves problemas de salud.

Fernando “El Toro” Valenzuela fue internado por complicaciones en su hígado y tuvo que ser atendido de inmediato. Después, se dice que sus órganos colapsaron y no pudo seguir luchando.