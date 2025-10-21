Ha quedado definida la Serie Mundial 2025, en la que se enfrentarán los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, en el duelo más importante de la MLB y en el que México hará acto de presencia.

Tras la victoria de Toronto Blue Jays ante Seattle Mariners, se ha confirmado que una vez más un mexicano estará presente en la Serie Mundial de la MLB y podría meterse a una selecta lista, si es que logra ganar.

Recordemos que la Serie Mundial se divide en 7 juegos y la victoria es para el equipo que gane 4 de ellos. La acción iniciará a partir de este viernes 24 de octubre.

Dodgers vs Blue Jays: Un mexicano se hará presente en la Serie Mundial 2025

Estamos hablando de Alejandro Kirk, quien forma parte de los Toronto Blue Jays que buscarán dar la sorpresa en la Serie Mundial 2025 ante Los Angeles Dodgers que están la busca de segundo trofeo al hilo.

Alejandro Kirk nació en Tijuana, Baja California el 6 de noviembre de 1998 y se convertirá en el primer receptor mexicano en disputar la Serie Mundial de la MLB.

Con 26 años de edad, la presente temporada ha marcado el mejor desempeño del mexicano en su carrera y podría coronarse siendo ganador de la Serie Mundial 2025.

Además, fue elegido para participar en el Juego de Estrellas, lo que reafirma su papel dentro de su equipo y siendo una de las figuras del torneo.

De esta manera, México dirá presente en uno de los mejores eventos del año en el deporte y los fans mexicanos seguramente no se perderán toda la acción.

Alejandro Kirk hace historia. Sera el primer catcher nacido en México en una Serie Mundial 🇲🇽⚾ pic.twitter.com/wy6Qscgxwm — MLB México (@MLB_Mexico) October 21, 2025

Alejandro Kirk podría hacer historia en la Serie Mundial 2025

Además de convertirse en el primer receptor mexicano en jugar la Serie Mundial 2025, Alejandro Kirk podría entrar en otra selecta lista y hacer historia con los Toronto Blue Jays.

Alejandro Kirk, quien forma parte de los Toronto Blue Jays, podría ser el mexicano número 16 en ganar la Serie Mundial de la MLB.

El primero en hacerlo fue Horacio Piña en 1973 con Oakland Athletics, mientras que el último fue José Urquidy en 2022 con Houston Astros.



