Las Grandes Ligas de Beisbol, la MLB, tendrá una nueva televisora para transmitir sus partidos en México para el año 2026.

Actualmente, en canal FOX es el encargado de transmitir los juegos de las Grandes Ligas en México, esto luego del acuerdo entre la televisora y la MLB que contempla la transmisión de 20 juegos del final de la temporada regular.

FOX también es el encargado de transmitir los playoffs de la Liga Americana, incluyendo las series de Wild Card, además de las Series Divisionales, Serie de Campeonato y la Serie Mundial .

Sin embargo, para el año 2026, habrá cambios en las transmisiones y ya se reveló qué televisora será la encargada de pasar las Grandes Ligas en México.

¡Nueva casa! Revelan qué televisora transmitirá las Grandes Ligas en México para 2026

El comentarista Luis Alfredo Álvarez reveló que ESPN será el encargado de transmitir las Grandes Ligas en 2026 para México.

“ESPN tendrá MLB en 2026 para Latinoamérica y por ESPN DEPORTES. Detalles por anunciar”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Espn tendrá MLB en 2026 para Latinoamérica y por ESPN DEPORTES. Detalles por anunciar. — LuisAlfredoAlvarez®️ (@LuisAlvarez_1) October 5, 2025

Sobre este tema, hace unos meses, Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, había confirmado que la MLB estaba por cerrar acuerdos con NBC Universal para transmitir la Serie de Comodines, con Netflix el Home Run Derby y con ESPN para un paquete de temporada regular que incluye los derechos para Arizona, Cleveland, Colorado, Minnesota y San Diego en las temporadas de 2026 a 2028.

“Si esos acuerdos se concretan, habremos logrado un progreso significativo. Creemos que los juegos del domingo por la noche en televisión abierta son importantes. Trabajamos muy duro para mantener a ESPN como socio, y creemos que comenzar con Netflix es una oportunidad realmente emocionante”, explicó Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas.

¿Qué pasará con las transmisiones de las Grandes Ligas en el futuro?

Rob Manfred anticipó que para 2029 habrá un modelo diferente cuando las Grandes Ligas negocien paquetes de derechos.

“Las transmisiones locales no van a desaparecer cuando tenemos 2, 430 juegos. Necesitaremos una solución local para aquellos juegos que no están disponibles en paquetes nacionales”, finalizó el comisionado de las Grandes Ligas.