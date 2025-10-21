Tuvimos que esperar, pero ya están listos los equipos que jugarán la Serie Mundial 2025. Dodgers y Blue Jays buscarán la gloria. Te decimos los días y horarios para ver los partidos.

No fue fácil para los Blue Jays llegar a la Serie Mundial 2025, en cambio para los Dodgers fue relativamente sencillo. Lo cierto es que estos dos tienen plantillas disparejas.

Los de Toronto tuvieron que vencer a los Marineros de Seattle en 7 juegos. Incluso en el último, remontó gracias a un homerun de George Springer en la séptima entrada. El Rogers Centre explotó.

Por otro lado, Los Ángeles barrieron a unos Brewers que no pudieron meter ni las manos ante el impresionante talento de Shohei Ohtani. El japonés bateó y lanzó, algo que seguramente lo veremos hacer en el Clásico de Otoño.

GEORGE SPRINGER

THREE-RUN SHOT

BLUE JAYS LEAD 🤯 pic.twitter.com/Qh7qwqYpRx — MLB (@MLB) October 21, 2025

Dodgers vs Blue Jays: Días y horarios para ver la Serie Mundial 2025

Como vimos, ya están listos los equipos que se enfrentarán en la Serie Mundial 2025. Dodgers y Blue Jays abrirán el telón el viernes 24 de octubre a las 18:00 hrs, en Toronto.

Este es el calendario de juegos de la Serie Mundial 2025:

Juego 1: Dodgers vs Blue Jays

Día y hora: viernes 24 de octubre a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Imagen TV, ESPN, Caliente TV (FOX)

Juego 2: Dodgers vs Blue Jays

Día y hora: sábado 25 de octubre a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Imagen TV, ESPN, Caliente TV (FOX)

Juego 3: Blue Jays vs Dodgers

Día y fecha: lunes 27 de octubre a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Imagen TV, ESPN, Caliente TV (FOX)

Juego 4: Blue Jays vs Dodgers

Día y hora: martes 28 de octubre a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Imagen TV, ESPN, Caliente TV (FOX)

Juego 5: Blue Jays vs Dodgers (de ser necesario)

Día y hora: miércoles 29 de octubre a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Imagen TV, ESPN, Caliente TV (FOX)

Juego 6: Dodgers vs Blue Jays (de ser necesario)

Día y hora: viernes 31 de octubre a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Imagen TV, ESPN, Caliente TV (FOX)

Juego 7: Dodgers vs Blue Jays (de ser necesario)

Día y hora: sábado 1 de noviembre a las 18:00 hrs, tiempo del centro de México

Canal: Imagen TV, ESPN, Caliente TV (FOX)

Shohei Ohtani con los Dodgers (Mark J. Terrill / AP)

Dodgers y Blue Jays: dos realidades diferentes en la Serie Mundial

Tanto en la historia como en la actualidad, Dodgers y Blue Jays son muy diferentes en la Serie Mundial. De hecho, Los Ángeles van por el bicampeonato.

Blue Jays regresa a una Serie Mundial desde 1993, en la que le ganaron al los Philadelphia Phillies y consiguió el bicampeonato, pues en 1992 había conseguido su primer título ante Atlante Braves. Desde ahí, no figuró mucho en los Playoffs.

Del otro lado de la moneda están los Dodgers, que han participado 20 veces (contando a los Broolyn Dodgers) en la Serie Mundial y han sido campeones en 8 ocasiones.