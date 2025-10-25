El Juego 1 de la Serie Mundial será inolvidable para Alejandro Kirk, quien con los Blue Jays se convirtió en el primer mexicano en conectar jonrón en el Clásico de Otoño.

Fue una noche redonda para Alejandro Kirk, pieza fundamental en la victoria de los Blue Jays en el inicio de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, al producir tres carreras y volarse la barda.

La pizarra final terminó 11-4 a favor de los Blue Jays, novena en la que el mexicano Alejandro Kirk brilló de manera especial.

Alejandro Kirk suma récords a su historia en las Grandes Ligas

Alejandro Kirk no se esconde ante el reto de brillar en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, y después de destacar con dos imparables ante la serpentina de Blake Snell, volvió a la caja de bateo para hacer historia.

Se jugaba la parte baja de la sexta entrada en el Juego 1 de la Serie Mundial, cuando Alejandro Kirk conectó un jonrón de 403 pies zarandeando al relevista Anthony Banda.

Así, con un swing espectacular, el tijuanense se convirtió en el primer jugador nacido en México en dar un cuadrangular en la Serie Mundial, además de sumar su cuarto vuelacercas en los actuales playoffs de las Grandes Ligas.

Alejandro Kirk es el primer jugador nacido en México en conectar un HR en la #WorldSeries. pic.twitter.com/lpspOWesCZ — MLB Español (@mlbespanol) October 25, 2025

Alejandro Kirk brilla a batazos en las Grandes Ligas

México se ha caracterizado por exportar grandes pitchers a las Grandes Ligas, los nombres de Fernando Valenzuela, y Julio Urías, en distintas épocas son la muestra.

Pero poco a poco, los bateadores se han hecho de un lugar en las Grandes Ligas. Antes lo hizo Vinicio Castilla y algunos otros, dejando el camino listo para que peloteros como Alejandro Kirk lo explotaran.

Alejandro Kirk ya había hecho historia al ser parte del roster de los Blue Jays en la Serie Mundial, pero no se conformó con aparecer en el line up de Toronto, y desde el primer juego demostró que quiere ser campeón.

Kirk es ahora uno de siete mexicanos con imparables en Serie Mundial, desde que Roberto “Beto” Ávila dio el primero por Cleveland contra los Giants en la Serie Mundial de 1954.

Mexicanos que han conectado hit en Serie Mundial

Beto Ávila Karim García Benjamín Gil Erubiel Durazo Aurelio Rodríguez Jorge Orta Alejandro Kirk

Alejandro Kirk se acostumbra a ser el primero

Con 26 años cumplidos, Alejandro Kirk no sólo se ha apoderado sin dudas de la receptoría de los Toronto Blue Jays, sino que lo ha hecho aliado a marcas que ya lo ubican como un histórico mexicano en Grandes Ligas.

A continuación te compartimos algunas estadísticas que confirmas la calidad de Alejandro Kirk en las Grandes Ligas.