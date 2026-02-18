Ruslan Provodnikov es un boxeador profesional ruso, apodado “El Rocky Siberiano”, conocido por su estilo agresivo y por haber sido campeón mundial semiligero de la Organización Mundial de Boxeo (WBO). Tras su carrera en el ring, incursionó en la vida pública y comunitaria de su región. Conoce más sobre su vida, edad, familia y trayectoria.

¿Quién es Ruslan Provodnikov?

Ruslan Mikhailovich Provodnikov es un exboxeador profesional ruso nacido en Beryozovo, Siberia. Se hizo famoso por su estilo de pelea aguerrido, potente y resistente; fue campeón mundial semiligero de la World Boxing Organization (WBO) y tuvo combates memorables en escenarios internacionales.

¿Qué edad tiene Ruslan Provodnikov?

Ruslan Provodnikov nació el 20 de enero de 1984 en Beriózovo, Rusia, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Ruslan Provodnikov tiene esposa?

Ruslan Provodnikov sí tiene esposa; sin embargo, se desconocen más detalles.

¿Qué signo zodiacal es Ruslan Provodnikov?

Al haber nacido el 20 de enero, Ruslan Provodnikov es Capricornio, signo que se caracteriza por ser estable, leal y trabajador.

¿Ruslan Provodnikov tiene hijos?

Ruslan Provodnikov sí tiene hijos, pero no se conocen más detalles sobre ellos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Ruslan Provodnikov?

Se desconoce si Ruslan Provodnikov tiene algún estudio universitario, pues la información pública disponible se centra en su trayectoria como boxeador.

¿En qué ha trabajado Ruslan Provodnikov?

Ruslan Provodnikov tiene una exitosa trayectoria en el boxeo, destacando momentos como: