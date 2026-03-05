Lucrezia Stefanini es una tenista profesional italiana que llegó a estar entre las 100 mejores del ranking de la WTA.

Conoce a continuación más sobre su trayectoria, vida personal y logros en el tenis profesional.

¿Quién es Lucrezia Stefanini?

Lucrezia Stefanini es una tenista italiana que se desarrolla en el circuito profesional de la WTA.

Lucrezia Stefanini, tenista italiana (@Lucrezia Stefanini)

¿Cuándo nació Lucrezia Stefanini?

Lucrezia Stefanini nació el 15 de mayo de 1998.

¿Dónde nació Lucrezia Stefanini?

Lucrezia Stefanini nació en Florencia, Italia.

¿Qué edad tiene Lucrezia Stefanini?

Lucrezia Stefanini tiene 27 años.

¿Cuándo debutó Lucrezia Stefanini?

Lucrezia Stefanini hizo su debut en el cuadro principal del WTA Tour en 2021.

¿Está casada Lucrezia Stefanini?

No existen registros públicos que indiquen que Lucrezia Stefanini esté casada.

¿Qué signo zodiacal es Lucrezia Stefanini?

Lucrezia Stefanini es del signo Tauro, caracterizado por la perseverancia, la estabilidad y la paciencia.

¿Lucrezia Stefanini tiene hijos?

Lucrezia Stefanini no tiene hijos.

Lucrezia Stefanini, tenista italiana en familia (@Lucrezia Stefanini)

¿Qué estudió Lucrezia Stefanini ?

No existe información disponible sobre los estudios académicos de la tenista italiana Lucrezia Stefanini.

Ha centrado su carrera en el tenis profesional desde temprana edad, destacando en el circuito ITF.

Principales logros en el tenis de Lucrezia Stefanini

Lucrezia Stefanini tuvo el ranking de individuales WTA más alto de su carrera en agosto de 2023, cuando fue la número 99 del mundo.