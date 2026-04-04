Liam Rosenior es entrenador del Chelsea de la Premier League, que vive su primera temporada al frente del equipo inglés.

¿Quién es Liam Rosenior?

Liam Rosenior es inglés y asumió el cargo de entrenador del Chelsea tras dirigir en Francia.

¿Dónde nació Liam Rosenior?

Liam Rosenior nació en Londres, Inglaterra.

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea (Jon Super / AP)

¿Qué edad tiene Liam Rosenior?

Liam Rosenior tiene 41 años de edad.

¿Cuándo nació Liam Rosenior?

Liam Rosenior nació el 9 de julio de 1984.

¿Qué signo zodiacal es Liam Rosenior?

Cáncer es el signo zodiacal de Liam Rosenior.

¿Quién es la pareja de Liam Rosenior?

Erika Quinones es la pareja del entrenador Liam Rosenior.

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea (Jon Super / AP)

¿Liam Rosenior tiene hijos?

Cuatri hijos tiene Liam Rosenior.

¿Qué estudió Liam Rosenior?

Se desconoce públicamente si Liam Rosenior hizo estudios universitarios, pero antes de ser entrenador jugó profesionalmente.

¿En qué equipos ha dirigido Liam Rosenior?

Liam Rosenior llegó al Chelsea tras entrenar al RC Strasbourg francés, Antes ocupó cargos en Inglaterra con el Hull City y el Derby County.

¿Quién es el padre de Liam Rosenior?

Nacido en Londres, Liam Rosenior proviene de una familia ligada al fútbol, ​​ya que su padre, Leroy, fue jugador profesional y también se dedicó a la formación de jugadores.

Logros de Liam Rosenior como entrenador

Estos son los logros de Liam Rosenior como entrenador profesional: