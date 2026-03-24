Jocelyn Camarillo es una boxeadora de origen méxico-americana, por lo que te damos detalles de quién es ella como:

¿Quién es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

¿Qué edad tiene Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene hijos?

¿Qué estudió Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

¿En qué ha trabajado Jocelyn Camarillo?

¿Quién es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

Jocelyn Camarillo es una boxeadora profesional de ascendencia mexicana, nacida en Indio, California, y radicada en Coachella.

Ella es conocida en el mundo del pugilismo como una destacada representante de la región del Valle de Coachella, y se sabe que antes de ser una boxeadora profesional.

Se consolidó una impresionante carrera amateur, siendo tres veces campeona nacional de EE. UU. y clasificada como la número uno en su división; actualmente Jocelyn Camarillo compite en la categoría de peso minimosca.

Jocely Camarillo, boxeadora (@j.camarillo7 / Instagram )

¿Qué edad tiene Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

No hay una fecha de nacimiento pública confirmada, pero se sabe que tenía 17 años en 2021 cuando ganó el campeonato nacional, y con base en eso, en 2026 tendría aproximadamente 21 o 22 años.

¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre una pareja sentimental de Jocelyn Camarillo.

Jocely Camarillo, boxeadora (@j.camarillo7 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

Debido a que su fecha exacta de nacimiento se desconoce, su signo zodiacal es no puede saberse.

¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene hijos?

No hay información que indique que Jocelyn Camarillo tenga hijos.

Jocely Camarillo, boxeadora (@j.camarillo7 / Instagram )

¿Qué estudió Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?

Se sabe que Jocelyn Camarillo se graduó de la preparatoria Shadow Hills High School en 2022, y tenía planes de estudiar una carrera en el área médica.

Aunque no hay confirmación sobre si ya completó esos estudios o en qué especialidad.

Jocelyn Camarillo publica comunicado sobre Isis Sio (@j.camarillo7 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Jocelyn Camarillo?

Su principal actividad conocida de Jocelyn Camarillo, ha sido en torno al deporte de alto rendimiento, específicamente en el boxeo amateur competitivo: