Jocelyn Camarillo es una boxeadora de origen méxico-americana, por lo que te damos detalles de quién es ella como:
- ¿Quién es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
- ¿Qué edad tiene Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
- ¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene pareja?
- ¿Qué signo zodiacal es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
- ¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene hijos?
- ¿Qué estudió Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
- ¿En qué ha trabajado Jocelyn Camarillo?
¿Quién es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
Jocelyn Camarillo es una boxeadora profesional de ascendencia mexicana, nacida en Indio, California, y radicada en Coachella.
Ella es conocida en el mundo del pugilismo como una destacada representante de la región del Valle de Coachella, y se sabe que antes de ser una boxeadora profesional.
Se consolidó una impresionante carrera amateur, siendo tres veces campeona nacional de EE. UU. y clasificada como la número uno en su división; actualmente Jocelyn Camarillo compite en la categoría de peso minimosca.
¿Qué edad tiene Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
No hay una fecha de nacimiento pública confirmada, pero se sabe que tenía 17 años en 2021 cuando ganó el campeonato nacional, y con base en eso, en 2026 tendría aproximadamente 21 o 22 años.
¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene pareja?
No existe información pública confirmada sobre una pareja sentimental de Jocelyn Camarillo.
¿Qué signo zodiacal es Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
Debido a que su fecha exacta de nacimiento se desconoce, su signo zodiacal es no puede saberse.
¿Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana tiene hijos?
No hay información que indique que Jocelyn Camarillo tenga hijos.
¿Qué estudió Jocelyn Camarillo, boxeadora méxico-americana?
Se sabe que Jocelyn Camarillo se graduó de la preparatoria Shadow Hills High School en 2022, y tenía planes de estudiar una carrera en el área médica.
Aunque no hay confirmación sobre si ya completó esos estudios o en qué especialidad.
¿En qué ha trabajado Jocelyn Camarillo?
Su principal actividad conocida de Jocelyn Camarillo, ha sido en torno al deporte de alto rendimiento, específicamente en el boxeo amateur competitivo:
- Boxeadora Profesional: Actualmente es su ocupación principal, manteniendo un récord invicto (6-0).
- Deportista Amateur de Élite: Representó a equipos nacionales en torneos de gran prestigio.
- Entrenamiento y mentoría: Ha trabajado estrechamente bajo la tutela de su padre, Valente Camarillo, y en el famoso gimnasio de Lee Espinoza, donde también sirve de inspiración para niñas y jóvenes de su comunidad que desean incursionar en deportes históricamente dominados por hombres.