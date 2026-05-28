El Arsenal nunca ha ganado la Champions League en su historia. Este sábado 30 de mayo ante PSG buscará su primer título del torneo de clubes más importante de Europa.

El mejor torneo del Arsenal en la Champions League lo llevó al subcampeonato en la temporada 2005-2006.

En esa final, el Arsenal perdió 1-2 con el FC Barcelona en París, por lo que no pudo sumar ese trofeo a su palmarés.

El Arsenal se adelantó con un gol de Sol Campbell, pero el Barça remontó con goles de Samuel Eto’o y Juliano Belletti.

Arsenal va por su primer título de la Champions League (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

¿Cómo llegó el Arsenal a la final de la Champions 2026?

El Arsenal ha jugado su mejor temporada en mucho tiempo, y su nivel lo llevó a clasificar a la Final de la Champions League 2026 ante el PSG en Budapest.

Con Mikel Arteta como entrenador, el Arsenal terminó invicto con 8 victorias en 8 partidos, derrotando a rivales de la talla del Bayern de Múnich e Inter de Milán.

En octavos de final, el Arsenal eliminó al Bayer Leverkusen, siguió su camino dejando atrás al Sporting de Portugal y en la semifinal derrotó al Atlético de Madrid.

Arsenal busca una revancha ante el PSG

En el 2025, el Arsenal se quedó en las semifinales de la Champions League tras ser eliminado por el PSG con un marcador global de 1-3.

En la final del 2026, el Arsenal tiene la oportunidad de tomar su revancha y buscar ganar la primera Champions League de su historia.

Arsenal busca ganar la Champions League sin perder un partido

El Arsenal todavía no ha sido derrotado en los 14 juegos de la Champions League de la UEFA en esta temporada, por lo que ganar su primer título sería muy especial.

Sin embargo, no sería la primera vez que el Arsenal lograría una gesta invicta en el fútbol, ya que es un equipo conocido por su histórica campaña en la Premier League 2003-2004, en la que se coronaron sin perder ni un solo partido.