Somalia reaccionó con indignación luego de que Estados Unidos negara la entrada al árbitro Omar Abdulkadir Artan, quien quedó fuera del Mundial 2026.

Diversas figuras de la oposición, como el exministro Abdirashid Hashi, acusaron a la FIFA de darle la espalda y señalaron que Artan “fue sacrificado” sin buscar una solución conEstados Unidos.

“Es particularmente preocupante que un profesional de su calibre pueda haber perdido esta oportunidad histórica no por su conducta, su calificación o logros, sino por circunstancias vinculadas a su país de origen“. Abdirahman Abdishakur, diputado somalí

El árbitro, pese a la negativa, expresó entusiasmo en un comunicado, mientras funcionarios somalíes apuntan a la política de prohibición de viaje impulsada por la administración de Donald Trump.

Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalí (Especial )

Somalia señala a la FIFA por darle la espalda a Omar Abdulkadir Artan

Las críticas desde Somalia fueron dirigidas especialmente a Estados Unidos y a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Por su parte, la federación anunció el lunes 8 de junio que Omar Abdulkadir Artan quedó definitivamente fuera del Mundial 2026 tras negársele la entrada a Estados Unidos.

El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia informó que, tras la negativa inicial, entablaron conversaciones con autoridades estadounidenses y de la FIFA.

Por desgracia, no se logró un acuerdo positivo pese a que se intentó llegar a una resolución para la entrada de Artan.

Al respecto, el exministro Abdirashid Hashi señaló a la federación por la falta de apoyo mostrada al árbitro en medio de la situación.

Hashi aseguró además que Artan “fue sacrificado” sin antes tratar de llegar a una solución con los Estados Unidos.

Omar Abdulkadir Artan se pronuncia tras negativa de Estados Unidos

Fue el sábado 6 de junio cuando Estados Unidos negó la entrada de Omar Abdulkadir Artan por “problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes”.

Al respecto, el árbitro envió un comunicado a la AFP donde expresa entusiasmo pese a que no podrá formar parte del Mundial 2026 como estaba previsto.

“A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y concentrado en los próximos desafíos de mi carrera como árbitro” Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí

Aún no se han aclarado los motivos específicos por los cuales la entrada del árbitro fue denegada, por lo que funcionarios somalíes señalan a la prohibición de viaje impulsada por la administración del presidente Donald Trump.