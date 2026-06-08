Previo al Mundial 2026, el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan podría quedar fuera del Mundial 2026 por conflicto migratorio.

Luego de que a Omar Abdulkadir Artan se le negara la entrada a Estados Unidos, según medios locales, el árbitro estuvo retenido en Miami, sin embargo, se le regresó a Turquía.

Hasta ahora, la situación se mantiene sin una resolución oficial, ya que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA siglas por su nombre en francés) no ha emitido comunicado al respeto sobre la situación del árbitro Omar Abdulkadir Artan.

Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalí (Especial )

Conflicto migratorio deja fuera al árbitro Omar Abdulkadir Artan del Mundial 2026

A sólo un par de días de dar inicio el Mundial 2026, la cuesta deportiva del fútbol se habría quedado sin un silbante, pues al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan se le negó la entrada a Estados Unidos.

Dicha negación de Estados Unidos para Omar Abdulkadir Artan habría sido debido a que el árbitro tuvo problemas para obtener la documentación necesaria.

Medios detallaron que ante los problemas por la documentación, Omar Abdulkadir Artan permaneció varios días en Kenia realizando los trámites migratorios, la resolución ante ello fue un pasaporte diplomático, sin embargo, para Estados Unidos no fue suficiente.

Por lo que luego de pasar varios días retenido Omar Abdulkadir Artan en Miami, migración estadounidense lo regresó a Turquía.

Y aunque por ahora se desconoce las razones precisas para negarle la entrada al árbitro Omar Abdulkadir Artan, todo indica a que se debe a las medidas migratorias aplicadas a ciudadanos somalíes por el gobierno estadounidense.

Omar Abdulkadir Artan, arbitro somalí (Especial )

FIFA se mantiene en silencio tras negativa de entrada de Estados Unidos a Omar Abdulkadir Artan para el Mundial 2026

Ante la frustración por la primera participación de Somalia en el arbitraje con Omar Abdulkadir Artan para el Mundial 2026, la FIFA se mantiene en silencio.

Hasta ahora la FIFA no ha emitido algún comunicado o resolución para el mejor árbitro de África del 2025, Omar Abdulkadir Artan.

Así como tampoco se ha tenido algún desplegado por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos y la negativa de entrada al país para el árbitro somalí del Mundial 2026.