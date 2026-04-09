César Ramos fue elegido para ser árbitro en su tercer Mundial de la FIFA, así que impartirá justicia en los partidos de la Copa del Mundo 2026.

¿Quién es César Ramos?

César Ramos es un árbitro mexicano que ha destacado en la Liga MX y torneos internacionales, lo que la llevó a ser elegido para trabajar en el Mundial 2026.

¿Dónde nació César Ramos?

César Ramos nació en Culiacán, Sinaloa.

¿Qué edad tiene César Ramos?

César Ramos tiene 42 años de edad.

César Ramos es el mejor árbitro de México (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cuándo nació César Ramos?

César Ramos nació el 15 de diciembre de 1983.

¿Qué signo zodiacal es César Ramos?

Sagitario es el signo zodiacal de César Ramos.

¿Quién es la pareja de César Ramos?

Carolina Castaños Guillén es la pareja del árbitro César Ramos.

¿César Ramos García tiene hijos?

El árbitro César Ramos sí tiene hijos.

César Ramos acudirá a su tercer Mundial como árbitro (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Qué estudió César Ramos?

César Ramos estudió la licenciatura en Comunicación, egresando de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿Cuándo debutó como árbitro César Ramos?

César Ramos debutó como árbitro en 1999.

Logros de César Ramos como árbitro

Estos son los principales logros de César Ramos como árbitro profesional: