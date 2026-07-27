México vs Costa Rica: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20.

México vs Costa Rica será el segundo de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realizará en Puebla. El juego es el lunes 27 de julio, 20:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Costa Rica
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Lunes 27 de julio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney
México vs Costa Rica: ¿Cuándo ver el partido del Premundial Sub-20?
El lunes 27 de julio de 2026 será el partido México vs Costa Rica, como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México vs Costa Rica: ¿Dónde ver el partido del Premundial Sub-20?
El partido México vs Costa Rica iniciará a las 20 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Costa Rica
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Lunes 27 de julio del 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney
Así será el Premundial Sub-20 de la Concacaf
El Premundial Sub-20 de la Concacaf en el que México vs Costa Rica se medirán, se jugará del 24 de julio al 9 de agosto de 2026. en Puebla y la Ciudad de México.
Además de ser clasificatoria para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, dará el pase a los Juegos Olímpicos 2028.
Las cuatro selecciones que alcancen las Semifinales del Premundial Sub-20 clasificarán a la próxima Copa Mundial Sub-20 a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán.
El campeón del torneo obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028.
La Selección Nacional de México Sub-20 forma parte del Grupo B, junto a Guatemala, Costa Rica y Antigua y Barbuda.
Juegos restantes de México Sub-20 en el Premundial:
Costa Rica vs México
- Lunes 27 de julio | 20:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc
México vs Guatemala
- Jueves 30 de julio | 19:00 hrs. | Estadio Cuauhtémoc