Ismael López Peñuelas es un árbitro mexicano que se ha desarrollado dentro de la Federación Mexicana de Futbol, participando en torneos profesionales a nivel nacional. Se ha desempeñado principalmente como árbitro asistente y ha participado en partidos de la Liga MX, Liga de Expansión y competencias organizadas por la FMF.

¿Quién es Ismael López Peñuelas?

Ismael Rosario López Peñuelas es un árbitro mexicano originario de Sinaloa que forma parte del cuerpo arbitral profesional de la Federación Mexicana de Futbol. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en distintas categorías del fútbol mexicano, destacando por su participación como árbitro asistente en partidos oficiales de la Liga MX.

Dentro del arbitraje profesional ha participado en encuentros de primera división, fuerzas básicas y torneos nacionales organizados por la Comisión de Árbitros. Su carrera ha estado enfocada en el desarrollo técnico, reglamentario y físico requerido para el arbitraje profesional.

¿Qué edad tiene Ismael López Peñuelas?

Ismael López Peñuelas nació el 2 de octubre de 1994 en Sinaloa, por lo que actualmente tiene 31 años.

¿Ismael López Peñuelas tiene esposa?

Sí, Ismael López contrajo matrimonio con Edna Mercedes en el 2015.

¿Qué signo zodiacal es Ismael López Peñuelas?

Al haber nacido el 2 de octubre, Ismael López es Libra, signo de aire que se reconoce por ser sociable, indeciso y coqueto.

¿Ismael López Peñuelas tiene hijos?

Se desconoce si Ismael López tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Ismael López Peñuelas?

No hay información específica sobre su formación académica. Sin embargo, Ismael López Peñuelas cuenta con preparación y certificaciones relacionadas con el arbitraje profesional y reglamentos del fútbol avalados por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

¿En qué ha trabajado Ismael López Peñuelas?

A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado principalmente en el arbitraje deportivo, entre sus actividades destacan: