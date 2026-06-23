Christian Mate Pulisic, nacido el 18 de septiembre de 1998 en Hershey, Pensilvania, es considerado el futbolista estadounidense más exitoso en Europa y el referente de la selección de Estados Unidos.

Apodado “Capitán América”, Christian Pulisic destaca por su velocidad, regate y polivalencia ofensiva.

Tras brillar en Borussia Dortmund y Chelsea, donde conquistó la Champions League en 2021, hoy juega en el A. C. Milan.

Capitán de su selección desde los 20 años, lidera al equipo en el Mundial 2026 y suma títulos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Christian Pulisic. (@cpulisic_10)

¿Quién es Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos?

Christian Mate Pulisic nació el 18 de septiembre de 1998 en Hershey, Pensilvania, es un futbolista profesional estadounidense que actualmente juega como delantero o extremo en el A. C. Milan de la Serie A de Italia.

Es considerado como el futbolista estadounidense más exitoso en la historia del fútbol europeo y es el referente principal de la selección de los Estados Unidos, donde es apodado el “Capitán América”.

Christian Pulisic es conocido por ser un jugador vertical, eléctrico y polivalente, capaz de jugar como extremo por ambas bandas o como mediocentro ofensivo.

Destaca por su velocidad, regate en espacios reducidos y su capacidad para generar ocasiones de gol.

Gran parte de su técnica se atribuye a su formación temprana; sus padres fueron futbolistas universitarios y su padre, Mark Pulisic, jugó fútbol sala profesional.

Christian Pulisic pulió sus habilidades jugando al futsal en su juventud, lo que mejoró su primer toque y toma de decisiones.

Además de su nacionalidad estadounidense, posee ciudadanía croata gracias a su abuelo paterno, lo que facilitó su llegada temprana a Europa.

¿Cuántos años tiene Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos?

Christian Pulisic tiene 27 años de edad.

Christian Pulisic (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Quién es la esposa de Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos?

Christian Pulisic no está casado.

Desde el 2024 mantuvo una relación con la golfista profesional Alexa Melton, pero confirmaron su separación a principios de este año.

¿Qué signo zodiacal es Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos?

Christian Pulisic es del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos?

Christian Pulisic no tiene hijos.

¿Qué estudió Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos?

Desde muy joven, Christian Pulisic se dedicó al futbol profesional.

Christian Pulisic (@cmpulisic)

¿En qué ha trabajado Christian Pulisic, futbolista de Estados Unidos?

Christian Pulisic se unió a las juveniles del club alemán Borussia Dortmund a los 16 años y debutó profesionalmente a los 17.

En Alemania, se convirtió en el extranjero más joven en anotar un gol en la Bundesliga y ganó la Copa de Alemania en 2017

Christian Pulisic fue transferido al Chelsea F. C. por 64 millones de euros, convirtiéndose en la venta más cara de un jugador estadounidense en ese momento.

Con el Chelsea, hizo historia en 2021 al ser el primer estadounidense en jugar y ganar una final de la UEFA Champions League. También conquistó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Tras su paso por Inglaterra, Christian Pulisic se unió al club italiano A. C. Milan, donde ha recuperado su mejor nivel, siendo uno de los jugadores más determinantes de la Serie A en las últimas temporadas.

Christian Pulisic es el líder indiscutido de la selección de Estados Unidos, se convirtió en el capitán más joven en la historia de su selección, asumiendo el brazalete a los 20 años.

Ha sido pieza fundamental en la conquista de tres títulos de la Liga de Naciones de la Concacaf (2020, 2023 y 2024).

Lideró al equipo en la Copa Mundial 2022, donde anotó el gol decisivo contra Irán para clasificar a octavos de final. Actualmente, es la figura central de su país para el Mundial 2026.

En 2022 publicó el libro Pulisic: My Journey So Far, donde detalla su carrera y sus batallas personales con la depresión durante periodos de lesiones.