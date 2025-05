El momento que en Real Madrid deseaban que nunca llegará, ya tiene fecha. Luka Modric ha anunciado su adiós de la escuadra merengue y ya dijo cuando será su último partido.

“Ha llegado el momento, el momento que nunca quise que llegara”, fueron las palabras de Luka Modric anunció su adiós de Real Madrid, por lo que ahora el último partido de la temporada para los madridistas tendrá un valor agregado.

Según lo dicho por el propio Luka Modric, el partido del sábado contra la Real Sociedad será su adiós de Real Madrid y con el Santiago Bernabéu como marco, cerrará su historia en un club que, a decir suyo, le cambió la vida.

La carta de Luka Modric a Real Madrid para su despedida

Fue en su cuenta de Instagram donde Luka Modric publicó una carta de despedida dirigida a los aficionados de Real Madrid y en ella, confesó que este club le cambió la vida toda vez que jamás imaginó lo que le tocaría experimentar.

“Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, dijo Luka Modric en su carta de despedida.

Los números de Luka Modric en Real Madrid

Tras 13 años en Real Madrid, Luka Modric dejó una historia para la eternidad con los Merengues toda vez que entre sus números puede presumir cuatro ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopas, seis Champions League, cinco Supercopas de Europa, cinco Mundiales de Clubes y una Copa Intercontinental de la FIFA.

Sin lugar a dudas, los números que deja Luka Modric lo convertirán en un histórico de Real Madrid, equipo que en un año perdió a dos hombres clave como el croata y Toni Kroos.