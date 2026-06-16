Darwin Núñez, futbolista uruguayo que se desempeña como delantero centro y que actualmente juega en el Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí, consolidándose como uno de los atacantes sudamericanos más mediáticos de su generación.

¿Quién es Darwin Núñez?

Darwin Gabriel Núñez Ribeiro es un futbolista uruguayo originario de Artigas, Uruguay, que se desempeña como delantero centro.

Se formó en las fuerzas básicas de Peñarol y dio el salto a Europa con el Almería, pasando posteriormente por el Benfica y el Liverpool antes de incorporarse al Al-Hilal saudí.

¿Cuántos años tiene Darwin Núñez?

Darwin Núñez nació el 24 de junio de 1999; actualmente el futbolista tiene 26 años de edad.

¿Darwin Núñez tiene pareja?

Sí. Darwin Núñez mantiene una relación con Lorena Mañas, con quien está comprometido y tiene un hijo.

¿Qué signo zodiacal es Darwin Núñez?

De acuerdo con la astrología, Darwin Núñez nació bajo el signo de Cáncer.

¿Darwin Núñez tiene hijos?

Sí. Darwin Núñez es padre de un hijo, a quien tiene con su prometida Lorena Mañas.

¿Qué estudió Darwin Núñez?

No existe registro público de que Darwin Núñez haya cursado estudios universitarios formales. Su formación se centró exclusivamente en el fútbol desde etapas tempranas de su vida.

¿En qué ha trabajado Darwin Núñez?

Darwin Núñez es conocido por ser uno de los delanteros uruguayos más cotizados de su generación, con una trayectoria que lo llevó de las canchas uruguayas a las ligas más importantes de Europa. A lo largo de su carrera ha jugado en clubes como: