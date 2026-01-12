El torneo Clausura 2026 ya comenzó, pero los equipos continúan en el armado de sus plantillas y FC Juárez ha sorprendido con el fichaje de Luca Martínez Dupuy, delantero mexicano con raíces argentinas. Aquí te contamos de quién se trata.

Con experiencia en categorías inferiores de la Selección Mexicana y formación en el futbol de Argentina, Luca Martínez Dupuy, irrumpirá en la Liga MX para jugar con FC Juárez.

¿Quién es Luca Martínez Dupuy, nuevo jugador de FC Juárez?

Luca Martínez Dupuy es un delantero mexicano, con raíces argentinas, que está por irrumpir en la Liga MX como nuevo jugador del FC Juárez.

Luca Martínez Dupuy, nuevo jugador de FC Juárez, nació en San Luis Potosí el 5 de junio del 2021, sus padres son argentinos, por lo que tiene ambas nacionalidades.

Dupuy tiene el futbol en las venas, pues su padre es Nahuel Martínez, exjugador que pasó por la Liga MX.

Sin embargo, el juvenil futbolista hizo su carrera futbolística en Argentina, se formó en las inferiores de Rosario Central y en enero del 2025 fichó por Godoy Cruz de la segunda división.

Su vuelta al máximo circuito se daría gracias a FC Juárez, pues el equipo que comanda Pedro Caixinha lo fichó en el actual mercado de fichajes.

Luca Martínez Dupuy y su paso por la Selección Mexicana

Desde muy joven, Luca Martínez Dupuy estuvo en el radar tricolor y pese a jugar en Argentina, la Selección Mexicana lo convocó para distintas categorías, incluso ya sumó un partido con el primer equipo (en 2024 bajo el mando de Jaime Lozano).

Perfil de Luca Martínez Dupuy, nuevo jugador de FC Juárez

Luca Martínez Dupuy es nuevo jugador del FC Juárez; este es el perfil del delantero mexicano con raíces argentinas.

Nombre: Luca Leovino Martínez Dupuy

Fecha de nacimiento: 05 de junio del 2001

Edad: 24 años de edad

Lugar de nacimiento::San Luis Potosí

Altura: 1.78 m.

Nacionalidad: México y Argentina

Posición: Delantero

¿Cuál es la edad de Luca Martínez Dupuy?

Luca Martínez Dupuy, nuevo refuerzo de FC Juárez en la Liga MX, tiene 24 años de edad.

¿Cuál es el valor en el mercado de Luca Martínez Dupuy?

El valor en el mercado de Luca Martínez Dupuy, nuevo refuerzo de FC Juárez, es de 400 mil euros, es decir alrededor de 8 millones de pesos mexicanos.

¿Luca Martínez Dupuy está casado?

No, Luca Martínez Dupuy no está casado; sin embargo, mantiene una relación sentimental con la cantante argentina Agos Nisi.

¿Cuál es el signo zodiacal de Luca Martínez Dupuy?

Luca Martínez Dupuy nació el 5 de junio del 2001, por lo que su signo zodiacal es géminis.