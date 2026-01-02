¿Se complica el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028? Hay novedades sobre la nueva justa olímpica que han hecho que el panorama de la Selección Mexicana se complique.

La Selección Mexicana no asistió a París 2024; ahora, el riesgo de no competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es manifiesto y todo por una nueva regla de FIFA.

Los boletos para la justa olímpica son contados y en ese sentido es que la Selección Mexicana deberá hacer un preolímpico exitoso para conseguir su boleto.

El complicado panorama de la Selección Mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

De cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se ha informado que serán solo 12 selecciones participantes y para Concacaf habrá un cupo. La decisión de FIFA ha complicado el panorama de la Selección Mexicana.

Esa es la mala noticia para la Selección Mexicana y Concacaf, pero la buena es que Estados Unidos no competirá, pues al ser anfitrión ya tiene su boleto asegurado.

México deberá competir con las otras selecciones de la Concacaf para conseguir el único boleto en disputa.

¿Cómo se dividirán los 12 boletos para futbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Los 12 boletos para la categoría de futbol varonil en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se dividirán de la siguiente manera: Anfitrión (Estados Unidos, un boleto), Conmebol (2), Eurocopa Sub 21 (3), Clasificatorio de AFC (2), Clasificatorio de CAF (2), Clasificatoria de OFC (1)

El campeonato Sub-20 de la Concacaf en el que participará la Selección Mexicana será del 25 de julio al 9 de agosto del 2026.

En cuanto a la categoría femenil, para Concacaf habrá tres cupos y será en noviembre del 2026 cuando se dispute el campeonato para conocer a las selecciones clasificadas.

¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se disputarán del 12 de julio al 29 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos.