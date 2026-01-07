La Selección Mexicana está a meses de jugar el Mundial 2026 y todos quieren seguirla con su playera puesta. Así que, te decimos el precio y cómo acceder a la preventa del jersey conmemorativo que usó el Tri en Francia 1998.

En cada gran torneo que enfrenta la Selección Mexicana, el jersey que utiliza el Tri se roba la atención y todos los aficionados lo quieren tener, fue el caso del que portó en el Mundial de Francia 1998.

Precio preventa jersey conmemorativo del Tri en Francia 1998: $1799

Preventa registro previo ya abierto

Selección Mexicana: Precio en preventa del jersey conmemorativo que utilizó el Tri en Francia 1998

El precio en preventa del jersey conmemorativo que usó la Selección Mexicana en el Mundial de 1998 es de $1799, puesto a la venta por la marca que lo diseñó en su momento.

Selección Mexicana: ¿Cómo acceder a preventa del jersey conmemorativo que utilizó el Tri en Francia 1998?

La marca ABA Sport compartío la manera en que se puede acceder a la preventa el jersey conmemorativo que utilizó el Tri en Francia 1998.

Se sabe que el lanzamiento del jersey conmemorativo que utilizó el Tri en Francia 1998 será durante el mes de enero, pero la preventa inicia el 15 de enero con un registro previo en su sitio web oficial.

El registro para acceder a la preventa ya está abierto, mientras que se podrá comprar a partir del 15 de enero y hasta el día 31 del mismo mes.

Hasta el momento se desconoce si el jersey conmemorativo que utilizó el Tri en Francia 1998, estará a la venta en tiendas físicas.

Selección Mexicana: Precio y cómo acceder a preventa el jersey conmemorativo que utilizó el Tri en Francia 1998 (Captura de pantalla)

¿Por qué es especial el jersey que utilizó el Tri en Francia 1998?

El jersey que utilizó la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998 es especial por el gran recuerdo que dejó el Tir en ese torneo.

En el Mundial de 1998 el Tri hizo soñar a los aficionados, portando el mítico jersey verde por jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández y Jesús Arellano, entre otros.

México claisficó al Mundial Francia 1998 como el mejor del Hexagonal de Concacaf, y en la justa quedó en segundo lugar del Grupo E, abajo de Países Bajos y sobre Bélgica y Corea del Sur.

La Selección Mexicana ganó a Corea del Sur, luego empató con Bélgica y Países Bajos calificando como segundo con cinco puntos.

En octavos de final el Tri fue eliminado por Alemania, pero el recuerdo de ese mítico jersey se mantiene intacto.