FC Juárez vs Chivas se miden en la Jornada 2 de la Liga MX. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.

  • Partido: FC Juárez vs Chivas
  • Fase: Jornada 2 Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Martes 13 de enero de 2026
  • Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One

FC Juárez vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?

El martes 13 de enero de 2026 arranca la Jornada 2 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos FC Juárez vs Chivas, que se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?

El partido FC Juárez vs Chivas iniciará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 7 y FOX One.

¿Cómo les fue a FC Juárez y Chivas en la Jornada 1 de la Liga MX?

FC Juárez derrotó 2-1 a Mazatlán en la Jornada 1 de la Liga MX, y buscará continuar con buen paso en casa, cuando reciba a Chivas.

Chivas, por su parte, también ganó en la Jornada 1 con marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Akron, enfrentando a Pachuca.

Armando González encaminó a Chivas al triunfo con su primer gol en la temporada.

Con estos antecedentes, se espera un buen duelo entre FC Juárez y Chivas en la Jornada 2 de la Liga MX.

Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX:

Martes 13 de enero de 2026

  • Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7
  • Pachuca vs León | FOX One
  • Necaxa vs Rayados | Canal 7, ViX, Claro Sports
  • FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One

Miércoles 14 de enero

  • Cruz Azul vs Atlas | Canal 5, TUDN y ViX
  • América vs San Luis | Canal 5, TUDN y ViX
  • Querétaro vs Tijuana | FOX One
  • Toluca vs Santos | Canal 7, TUDN, FOX One y ViX
  • Tigres vs Pumas | FOX One y Canal 7