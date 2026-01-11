FC Juárez vs Chivas se miden en la Jornada 2 de la Liga MX. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.
- Partido: FC Juárez vs Chivas
- Fase: Jornada 2 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Martes 13 de enero de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
FC Juárez vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?
El martes 13 de enero de 2026 arranca la Jornada 2 de la Liga MX con cinco partidos, entre ellos FC Juárez vs Chivas, que se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
FC Juárez vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX?
El partido FC Juárez vs Chivas iniciará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 7 y FOX One.
¿Cómo les fue a FC Juárez y Chivas en la Jornada 1 de la Liga MX?
FC Juárez derrotó 2-1 a Mazatlán en la Jornada 1 de la Liga MX, y buscará continuar con buen paso en casa, cuando reciba a Chivas.
Chivas, por su parte, también ganó en la Jornada 1 con marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Akron, enfrentando a Pachuca.
Armando González encaminó a Chivas al triunfo con su primer gol en la temporada.
Con estos antecedentes, se espera un buen duelo entre FC Juárez y Chivas en la Jornada 2 de la Liga MX.
Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX:
Martes 13 de enero de 2026
- Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7
- Pachuca vs León | FOX One
- Necaxa vs Rayados | Canal 7, ViX, Claro Sports
- FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One
Miércoles 14 de enero
- Cruz Azul vs Atlas | Canal 5, TUDN y ViX
- América vs San Luis | Canal 5, TUDN y ViX
- Querétaro vs Tijuana | FOX One
- Toluca vs Santos | Canal 7, TUDN, FOX One y ViX
- Tigres vs Pumas | FOX One y Canal 7