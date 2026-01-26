Lorenzo Musetti es un tenista profesional italiano que en enero de 2026 alcanzó el puesto número 5 del ranking ATP, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados de la nueva generación del tenis mundial.

Su actuación más relevante llegó al disputar la final del Masters de Montecarlo 2025, resultado que confirmó su consolidación en el circuito ATP.

¿Quién es Lorenzo Musetti?

Lorenzo Musetti es un tenista italiano que ha destacado por su talento técnico y estilo elegante. Su salto a la élite se dio tras una sólida progresión en torneos ATP y Grand Slams.

Entre sus resultados más relevantes se encuentra su actuación en la final del Masters de Montecarlo 2025, así como su desempeño en Roland Garros 2021, donde alcanzó la cuarta ronda y cayó ante Novak Djokovic, eventual campeón. En 2022, también llegó a los cuartos de final del Masters de París.

A nivel colectivo, Lorenzo Musetti fue campeón de la Copa Davis 2023 con Italia y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidando su estatus internacional.

Lorenzo Musetti alcanza Top 5 ATP en 2026 (@lore_musetti/ Instagram )

Destacan además sus victorias ante jugadores Top 10, entre ellos Novak Djokovic, Casper Ruud, Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime y Diego Schwartzman, todos ubicados como número 1, Top 5 o Top 10 al momento de enfrentarlo.

¿Qué edad tiene Lorenzo Musetti?

Lorenzo Musetti nació el 3 de marzo de 2002 en Carrara, Italia, por lo que en 2026 tiene 23 años.

¿Quién es la esposa de Lorenzo Musetti?

Lorenzo Musetti mantiene una relación con Veronica Confalonieri, con quien ha compartido públicamente su vida personal en redes sociales. Diversos reportes indican que la pareja está junta desde al menos 2022.

¿Qué signo zodiacal es Lorenzo Musetti?

Al haber nacido el 3 de marzo, Lorenzo Musetti es Piscis, signo asociado con la sensibilidad, intuición y creatividad, rasgos que suelen reflejarse en su estilo de juego.

¿Lorenzo Musetti tiene hijos?

Sí. Lorenzo Musetti tiene dos hijos con Veronica Confalonieri. Anunciaron el nacimiento de su primer hijo a inicios de 2024 y, con un año de diferencia, el de su segundo hijo.

¿Qué estudió Lorenzo Musetti?

Lorenzo Musetti ha estado enfocado desde joven en su carrera como tenista profesional, desarrollándose en categorías juveniles y posteriormente en el circuito mayor.

¿En qué ha trabajado Lorenzo Musetti?

Lorenzo Musetti ha construido una sólida carrera como tenista profesional, logrando ingresar al Top 10 del ranking ATP y alcanzar el Top 5 mundial el 12 de enero de 2026. Su trayectoria incluye: