Maddison Inglis es una tenista que ha construido una carrera sólida y perseverante en el circuito profesional. Su trayectoria refleja el camino de muchas jugadoras que combinan torneos ITF y WTA para mantenerse competitivas al más alto nivel. Continúa leyendo para conocer más acerca de su trayectoria.

¿Quién es Maddison Inglis?

Maddison Inglis es una tenista profesional australiana, conocida por su solidez desde el fondo de la cancha y por abrirse paso principalmente a través del circuito ITF y WTA. Ha representado a Australia en torneos internacionales y ha tenido participaciones destacadas en Grand Slams, especialmente en el Abierto de Australia.

¿Qué edad tiene Maddison Inglis?

Maddison Inglis nació el 14 de enero de 1998 en Perth, Australia, por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Maddison Inglis tiene esposo?

Maddison Ingles está comprometida con Jason Kubler, quien también se desempeña como tenista.

Maddison Inglis, tenista australiana (Ig: @maddyinglis)

¿Qué signo zodiacal es Maddison Inglis?

Al haber nacido el 14 de enero, Maddison Inglis es Capricornio, signo que se caracteriza por ser trabajador, paciente, disciplinado y ambicioso.

¿Maddison Inglis tiene hijos?

Maddison Inglis no tiene hijos, por lo que se ha enfocado de lleno a su carrera como tenista.

¿Qué estudió Maddison Inglis?

Maddison Inglis realizó su educación básica en Australia, combinándola desde temprana edad con el tenis competitivo.

¿En qué ha trabajado Maddison Inglis?

Maddison Inglis se ha dedicado por completo a su carrera profesional como tenista, destacando logros como: