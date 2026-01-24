Jakub Mensik es un joven tenista que ha destacado por su juego agresivo, saque potente y mentalidad competitiva, consolidándose en una de las mejores promesas del deporte. Aquí te contamos todo sobre su carrera y vida.

¿Quién es Jakub Mensik?

Jakub Mensik es un tenista profesional checo, considerado una de las mayores promesas del tenis europeo. A su corta edad ha destacado en categorías juveniles y en el circuito Challenger/ATP por su potencia, madurez competitiva y rápido ascenso en el ranking mundial.

¿Qué edad tiene Jakub Mensik?

Jakub Mensik nació el 1 de septiembre de 2005 en Prostějov, República Checa, por lo que actualmente tiene 20 años.

¿Jakub Mensik tiene esposa?

No, Jakub Mensik no está casado; sin embargo, a inicios del 2025 confirmó su relación con Josefina Catino, una joven argentina que lo enamoró por completo.

Jakub Mensik es considerado una de las jóvenes promesas del tenis (Ig: @mensik.jakub)

¿Qué signo zodiacal es Jakub Mensik?

Al haber nacido el 1 de septiembre, Jakub Mensik es Virgo, signo de tierra que se caracteriza por ser analítico, meticuloso, perfeccionista y servicial.

¿Jakub Mensik tiene hijos?

No, Jakub Mensik no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera de tenista.

¿Qué estudió Jakub Mensik?

Jakub Mensik estudió su educación básica en la República Checa, combinándola desde temprana edad con su carrera deportiva. Además, se formó principalmente en academias de tenis, con énfasis en alto rendimiento, preparación física y mental, como es habitual en jugadores profesionales jóvenes.

¿En qué ha trabajado Jakub Mensik?

Jakub Mensik se ha dedicado por completo a su carrera profesional como tenista, destacando momentos como: