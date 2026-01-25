Naomi Osaka es una estrella global del tenis, campeona múltiple de Grand Slam y referente cultural contemporáneo. Combina alto rendimiento deportivo, activismo social, maternidad y emprendimiento. Aquí te contamos todo sobre su vida.

¿Quién es Naomi Osaka?

Naomi Osaka es una tenista profesional japonesa, nacida en Japón y criada en Estados Unidos, considerada una de las jugadoras más influyentes de su generación. Es cuádruple campeona de Grand Slam (US Open 2018 y 2020; Abierto de Australia 2019 y 2021) y exnúmero uno del ranking WTA. Además de sus logros deportivos, es reconocida por su activismo social y su impacto cultural fuera de la cancha.

¿Qué edad tiene Naomi Osaka?

Naomi Osaka nació el 16 de octubre de 1997 en Japón, por lo que actualmente tiene 28 años.

¿Naomi Osaka tiene esposo?

No, Naomi Osaka no está casada; sin embargo, mantiene una relación con el rapero Cordae.

Naomi Osaka, tenista japonesa (FB: Naomi Osaka)

¿Qué signo zodiacal es Naomi Osaka?

Al haber nacido el 16 de octubre, Naomi Osaka es Libra, signo de aire que se caracteriza por el equilibrio, la justicia, la diplomacia y la armonía.

¿Naomi Osaka tiene hijos?

Sí, en el 2023, le dio la bienvenida a su primera hija junto a su pareja, Cordae.

¿Qué estudió Naomi Osaka?

Naomi Osaka fue educada en casa (homeschooling) desde temprana edad para poder enfocarse en su formación deportiva profesional, siguiendo un plan académico flexible mientras entrenaba tenis de alto rendimiento.

¿En qué ha trabajado Naomi Osaka?

Naomi Osaka se ha dedicado por completo a su carrera profesional como tenista, destacando logros como 4 títulos de Grand Slam y múltiples campeonatos WTA y ex número uno del mundo en el ranking WTA.

Además, es activista por la justicia racial y la salud mental; ha usado plataformas deportivas para visibilizar causas sociales.